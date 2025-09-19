  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

دوره توانمندسازی مدیران مدارس شمال استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه از برگزاری دوره توانمندسازی مدیران مدارس شمال استان با محوریت «مدارس تراز سند تحول بنیادین» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور صبح جمعه در حاشیه بازدید از این رویداد آموزشی در سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: کارگاه یک روزه توانمندسازی مدیران مدارس تراز سند تحول بنیادین با حضور مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان‌های گناوه، دیلم و بندر ریگ به میزبانی گناوه برگزار شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه تصریح کرد: این دوره آموزشی به منظور ارتقای سطح مدیریت و تبیین هرچه بیشتر اهداف سند تحول بنیادین در مدارس تشکیل شد.

دوره توانمندسازی مدیران مدارس شمال استان بوشهر برگزار شد

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی ضمن اینکه زمینه‌ساز ارتقای سطح مدیریتی مدارس و تسریع در اجرای برنامه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی است باعث می‌شود همکاران ما توانایی حل چالش‌های موجود در مدارس را به‌دست آورند و بتوانند نقش فعال‌تری در تحقق اهداف تربیتی و آموزشی ایفا کنند.

