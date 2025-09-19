دوره توانمندسازی مدیران مدارس شمال استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور صبح جمعه در حاشیه بازدید از این رویداد آموزشی در سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: کارگاه یک روزه توانمندسازی مدیران مدارس تراز سند تحول بنیادین با حضور مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستانهای گناوه، دیلم و بندر ریگ به میزبانی گناوه برگزار شده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه تصریح کرد: این دوره آموزشی به منظور ارتقای سطح مدیریت و تبیین هرچه بیشتر اهداف سند تحول بنیادین در مدارس تشکیل شد.
وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین دورههایی ضمن اینکه زمینهساز ارتقای سطح مدیریتی مدارس و تسریع در اجرای برنامههای کیفیتبخشی آموزشی است باعث میشود همکاران ما توانایی حل چالشهای موجود در مدارس را بهدست آورند و بتوانند نقش فعالتری در تحقق اهداف تربیتی و آموزشی ایفا کنند.
