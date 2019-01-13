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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

جانشین مرزبانی خوزستان خبر داد:

کشف محموله لوازم یدکی خودروهای خارجی در پایانه مرزی شلمچه

کشف محموله لوازم یدکی خودروهای خارجی در پایانه مرزی شلمچه

اهواز - جانشین مرزبانی خوزستان از کشف بیش از ۱۵ قلم لوازم یدکی خودروهای خارجی قاچاق در پایانه مرزی شلمچه خبر داد.

سرهنگ نادر سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزبانان این فرماندهی مستقر در پست کنترلی شلمچه با نظارت دقیق بر ورود و خروج افراد روز گذشته حین کنترل مترددین در پایانه مرزی شلمچه دو قاچاقچی لوازم یدکی خودرو را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مدارک و وسایل آنها بیش از ۱۵ قلم انواع لوازم یدکی خودروهای خارجی از قبیل قطعات گیربکس و سیلندر، پیستون و جعبه فرمان کشف شد.

جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان تحویل مراجع قانونی شدند.

کشف بیش از ۲ تُن شیلات توسط دریابانان آبادان

سرهنگ سهیلی در خصوص کشف شیلات قاچاق در آبادان نیز خبر داد: مأموران دریابانی آبادان حین گشت زنی در آب های شمالی خلیج فارس به دو فروند شناور صیادی که قصد خروج از آب های ساحلی کشور را داشتند مظنون و آن را توقیف کردند.

وی اضافه کرد: مأموران در بازرسی از شناورهای توقیف شده مقدار دو تُن و ۵۰۰ کیلوگرم ماهی مخلوط که بدون مجوز قانونی صید شده بود را کشف کردند.

جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان در پایان عنوان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰  میلیون ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی  تحویل مراجع ذیصلاح شد.

کد مطلب 4511523

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