متلاشی شدن ۲ باند کلاهبردار در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی آدینه لو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموران پلیس فتا در پی دریافت شکوائیهای مبنی برکلاهبرداری از طریق سایتهای شرطبندی آنلاین بررسیها را آغاز کردند.
وی اظهار کرد: کلاهبرداران که ۲ مرد و ۲ زن هستند در قالب شرطبندی و فعالیت اقتصادی علاوه بر حسابهایی که برای خود ایجاد کرده بودند، کارتهای افراد علاقه مند را با عنوان مشارکت اقتصادی اجاره میکردند. پهنه فعالیت این افراد کل کشور بوده و در مجموع ۷۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردهاند.
رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: طی بررسیهای فنی و علمی پلیسی مشخص شد متهمان با شیوه جدید پولشویی و کلاهبرداری در قالب سایتهای شرطبندی، افراد را به دام انداخته و بهصورت گامبهگام از افراد کلاهبرداری و پولشویی میکردند، کلاهبرداران برای انتقال و تغییر حسابها از ۲۲۷ کارت و حساب بانکی استفاده کردهاند.
آدینه لو تأکید کرد: از متهمان یک دستگاه خودروی هیوندا، ۴۶ قطعه کارت عابر بانک، ۱۷ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۱۴ سیمکارت، ۳ دستگاه پایانه فروش، ۹ دستگاه ابزار دیجیتالی کشف شد.
وی با بیان اینکه تعدادی از اعضای این باند در خارج کشور شناساییشدهاند و با همکاری پلیس بینالملل و کشورهای دوست درصدد دستگیری آنها هستیم گفت: متهمان به بهانه طلافروشی، دستگاه پایانه فروشگاهی (pos) تهیه و در کارهای مجرمانه مورد استفاده قرار میدادند.
نظر شما