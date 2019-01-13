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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

رئیس پلیس فتا استان زنجان خبر داد:

متلاشی شدن ۲ باند کلاهبردار در فضای مجازی

متلاشی شدن ۲ باند کلاهبردار در فضای مجازی

زنجان- رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: اعضای باند خانوادگی ۴ نفره شرط بند در فضای مجازی با ردیابی پلیس فتای زنجان در تهران شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی آدینه لو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموران پلیس فتا در پی دریافت شکوائیه‌ای مبنی برکلاهبرداری از طریق سایت‌های شرط‌بندی آنلاین  بررسی‌ها را آغاز کردند.

وی اظهار کرد: کلاهبرداران که ۲ مرد و ۲ زن هستند در قالب شرط‌بندی و فعالیت اقتصادی علاوه بر حساب‌هایی که برای خود ایجاد کرده بودند، کارت‌های افراد علاقه مند را با عنوان مشارکت اقتصادی  اجاره می‌کردند. پهنه فعالیت  این افراد کل کشور بوده و در مجموع ۷۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده‌اند. 

رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: طی بررسی‌های فنی و علمی پلیسی مشخص شد متهمان با شیوه جدید پول‌شویی و کلاهبرداری در قالب سایت‌های شرط‌بندی، افراد را به دام انداخته و به‌صورت گام‌به‌گام از افراد کلاهبرداری و پول‌شویی می‌کردند، کلاهبرداران برای انتقال و تغییر حساب‌ها از ۲۲۷ کارت و حساب بانکی استفاده کرده‌اند. 

آدینه لو تأکید کرد: از متهمان یک دستگاه خودروی هیوندا، ۴۶ قطعه کارت عابر بانک، ۱۷ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۱۴ سیم‌کارت، ۳ دستگاه پایانه فروش، ۹ دستگاه ابزار دیجیتالی کشف شد.

وی با بیان اینکه تعدادی از اعضای این باند در خارج کشور شناسایی‌شده‌اند و با همکاری پلیس بین‌الملل و کشورهای دوست درصدد دستگیری آن‌ها هستیم گفت: متهمان به بهانه طلافروشی، دستگاه پایانه فروشگاهی (pos) تهیه و در کارهای مجرمانه مورد استفاده قرار می‌دادند.

کد مطلب 4511563

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