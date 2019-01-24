مسئولیت حقوقی سوء استفاده از کارت های بانکی بر عهده مالک کارت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قربانعلی قربانی فرمانده انتظامی گناباد در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی مراجعه فردی به پلیس فتا این شهرستان به همراه مرجوعه قضایی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ ۱۲ میلیون ریال، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد: در اظهارات اولیه شاکی مبنی بر نحوه کلاهبرداری مشخص شد که وی در یکی از سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی آگهی فروش گوشی تلفن همراهی را زیر قیمت بازار مشاهده نموده و پس از تماس با فرد آگهی‌دهنده به طمع اینکه گوشی به فرد دیگری فروش نرود اقدام به پرداخت وجه گوشی می‌نماید اما چند ساعت پس از واریز فروشنده کالا دیگر پاسخگو نبوده و خبری از گوشی خریداری شده نیست.

وی افزود: به دنبال اظهارات شاکی و انجام تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا هویت فرد آگهی‌دهنده را شناسایی کردند که در همین حین مشخص شد کلاهبرداری های دیگری نیز با همین شگرد در تعدادی از شهرهای دیگر انجام شده و متهم این پرونده متواری گردیده است. لذا پیگیری موضوع در دستور کار وی‌ژه کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ قربانی ادامه داد: کارشناسان پلیس طی بررسی‌های فنی و پلیسی هویت متهم دیگری را نیز در همین رابطه شناسایی و با هماهنگی قضایی متهم دستگیر و به محل پلیس فتا احضار کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت : متهم به نام‌ مهسا در مواجهه با ادله پلیس عنوان کرد کارت بانکی وی در اختیار برادرش بوده و اقدامات مجرمانه از سوی برادر وی صورت گرفته و در حال حاضر برادرش در یکی از استان‌ها سکونت دارد و او نقشی در این کلاهبرداری ندارد که با تعامل و هماهنگی قضایی مورد ارشاد پلیسی قرار گرفت و پرونده با توجه به جنبه عمومی جرم و سیر مراحل قانونی بعدی به دادسرا تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناباد به شهروندان و کاربران فضای مجازی خاطر نشان کرد:هرگونه خرید و فروش کالا و بطور کلی هرگونه معامله در فضای مجازی منوط به شناسایی طرف مقابل می‌باشد. لذا شهروندان از هرگونه پرداخت وجه تحت عنوان بیعانه و بدون مشاهده کالا پرهیز نمایند.

وی بیان داشت : مسئولیت حقوقی هرگونه سوء استفاده از کارت های بانکی بر عهده دارنده و مالک کارت می‌باشد لذا شهروندان می‌بایست از در اختیار قرار دادن این کارت ها به افراد غیر خودداری کنند.

به گزارش مهر، پلیس فتا از شهروندان می‌خواهد درصورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی آن را ثبت کرده و از آخرین رویدادها از جمله اخبار و حوادث سایبری مطلع گردند.