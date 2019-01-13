درخواست ساکنان محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران که در خصوص احقاق حقوق ساکنان ساکنان محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران مکاتباتی داشته است، ضمن بررسی مجدد طرح اظهار داشت: طرح توسعه دانشگاه تهران در حال اجراست، اما همسایگان دانشگاه تهران که به اجبار باید ملک خود را به دانشگاه واگذار کنند از این طرح رضایت ندارند و خواستار ابطال آن هستند.

زهرا نژادبهرام ادامه داد: جلسه‌ای ویژه در شورا برگزار و نتیجه آن منتج به نامه‌ای شد که در آن پیشنهاداتی برای حل مشکل مردم به وزارت راه داده شد. آقای آشنا گزارشی ارسال کردند و مشکلات مردم را به اطلاع رئیس جمهور رساندند و رئیس جمهور دستور تشکیل جلسه‌ای برای بررسی موضوع دادند که متأسفانه هنوز این جلسه تشکیل نشده است. آقای توکلی هم نامه‌ای به آقای جهانگیری نوشتند و در دفاع از حقوق مردم محدوده خواستار توقف این طرح در اطراف دانشگاه تهران شدند.

زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران مکاتباتی به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در خصوص نتایج بررسی طرح «ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران» در جلسهٔ مورخ ٩٧/٧/٧ کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران و نیز نتایج جلسهٔ مورخ ١٣٩٧/١٠/١١ کمیته فنی شورای عالی داشته است.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: این طرح سبب تغییرات قابل توجهی بر بافت مرکزی شهر تهران شده و موجی از تخریب و نوسازی در اراضی مجاور دانشگاه را نیز بدنبال خواهد داشت. علی‌رغم گذشت بیش از دو دهه از مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهر تهران و گذشت ۵ سال از تصویب محدوده طرح در جلسه مورخ ۸۲/۸/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هنوز این پروژه در فاز تملک اراضی قرار داشته و براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مشاور طرح، حداکثر ۶۵ درصد املاک واقع شده در محدوده طرح(کامل یا ناقص) تملک شده‌است.

همچنین نتیجه اقدامات دانشگاه طی سال‌های گذشته چنین شده که قسمتی از بافت پرنشاط، باهویت و ارزشمند شهر تهران به بافتی آسیب‌پذیر تبدیل شده و بخشی از املاک تملیک شده توسط دانشگاه به پارکینگ، ایستگاه‌های اتوبوس دانشگاه و یا فضاهای رها شده تبدیل شده‌است.

در بخش دیگری از این نامه امده است: براساس اظهارات مسئولین دانشگاه، طی سال اخیر مذاکرات فشرده‌ای با نهادهای ذی ربط جهت اختصاص بودجه مجدد جهت تملک اراضی باقی مانده صورت گرفته و این در حالی است که هم اکنون، کشور از جهت اقتصادی و اجتماعی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد.

بنابراین باتوجه به شرایط فوق الذکر و تبعات اجتماعی اجرای این طرح که سبب ایجاد مقاومت از سوی شهروندان ساکن محدوده طرح شده، به نظر می‌رسد اصرار مسئولان ذیربط بر اجرای تملک اراضی باقی مانده، نتیجه‌ای جز از بین رفتن سرمایه اجتماعی نهادهای دولتی و عمومی در بین مردم نخواهد داشت.

در این شرایط، مسئولان دانشگاه تهران و مهندس مشاور طرح، از ارائه مستندات کتبی به اعضای کمیته فنی شورای عالی و مدعوین جلسه استنکاف کرده و حتی حاضر به ارائه مستندات به دبیرخانه شورای عالی نشده‌اند. در این شرایط روشن است که مشکلات مردم ساکن و شاغل در محدوده طرح و دغدغه‌های تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران مورد توجه نمی‌باشد؛ در حالیکه آنها بخش مهمی از ذی‌نفعان اجرای این طرح هستند که هزینه تشکیل بر آنها مترتب شده‌است.

درنهایت و در بخش دیگری از این نامه مجموعه محورهایی به عنوان پیشنهاد جهت بررسی دقیق‌تر موضوع ارائه شده است که می توان به تشکیل جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، یک نفر از نماینده ساکنان و کسبه محدوده، نماینده دانشگاه تهران و علوم پزشکی، تشکل‌های دانشجویی و یک نفر از اعضای شورای شهر تهران تا دغدغه‌های گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ طرح شنیده شود اشاره داشت.

همچنین آمده است: رویکرد لغو خطوط محدوده طرح و یا کاهش محدوده صرفا به اراضی که دانشگاه به صورت کامل تملک کرده در دستور کار شورای عالی قرارگیرد.

در پیشنهاد دیگری گفته شده است که در خصوص پیشنهادات مصوب شورای عالی که در املاک کامل تملک شده از سوی دانشگاه اجرایی خواهد شد، ضوابط خاص میراثی سازمان فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لحاظ گردد تا هدف متعالی ثبت جهانی پردیس مرکزی دانشگاه تهران هرچه سریع تر محقق شود.

همچنین باتوجه به مختل بودن نحوه تملک دانشگاه طی سال‌های گذشته می‌بایست مشاور طرح در رابطه با تامین ‌کاربری‌های عمومی غیرانتفایی محله که در جریان طرح از بین رفته و یا فضاهای دندانه‌ای ایجاد شده، راهکارهای مشخص ارائه نماید.

و نیز جهت بررسی شرایط وضع موجود محدوده طرح و نیز بررسی پیشنهادات مهندسین مشاور، کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیته فنی و نیز نمایندگان شورای عالی تشکیل شده وتا جوانب مختلف پیشنهادات طرح به صورت جامع بررسی و تحلیل گردیده و گزارشی هرچه دقیق‌تر جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی ارائه گردد.