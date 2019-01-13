به گزارش خبرنگار مهر، دوره مطالعاتی تفسیر قرآن کریم تحت عنوان طلیعه نور به همت بنیاد فرهنگی شهید پالیزانی برگزار می شود.

این دوره که به تفسیر سوره مبارکه بقره می پردازد از ۱۷ بهمن ماه آغاز شده و ویژه خواهران است و ثبت نام آن تا ۵ بهمن ماه ادامه دارد.

مدت زمان این دوره نامحدود است، اما هر سطح این دوره حدود ۱۶ جلسه، به صورت حضوری در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۲۰ برپا خواهد شد.

لازم است اندیشه‌جویان هر هفته پیش از آغاز کلاس، اقدام به مطالعه مقرری اعلام شده و سپس حضور در کلاس نمایند.

علاقه مندان برای تکمیل ثبت نام، نام و نام خانوادگی و دوره ثبت نامی خود را از طریق پیامک یا پیام رسان بله، به شماره تلفن۰۹۰۵۸۲۲۱۷۸۶ (معاونت مالی مجموعه) ارسال نمایند.

محل برگزاری این دوره در بزرگراه چمران، پل نصر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خواهد بود و قرآن دوستان سوالات خود را از طریق مدیریت کانال آموزش بنیاد شهید پالیزوانی(ره) در پیام رسان بله به نشانیhttps://ble.im/moavenatamuzesh_bshp می توانند مطرح نمایند.