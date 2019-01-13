  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

دوره مطالعاتی تفسیر قرآن «طلیعه نور» برگزار می‌شود

دوره مطالعاتی تفسیر قرآن «طلیعه نور» برگزار می‌شود

دوره مطالعاتی تفسیر قرآن کریم تحت عنوان طلیعه نور به همت بنیاد فرهنگی شهید پالیزانی از ۱۷ بهمن ماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره مطالعاتی تفسیر قرآن کریم تحت عنوان طلیعه نور به همت بنیاد فرهنگی شهید پالیزانی برگزار می شود.

این دوره که به تفسیر سوره مبارکه بقره می پردازد از ۱۷ بهمن ماه آغاز شده و ویژه خواهران است و ثبت نام آن تا ۵ بهمن ماه ادامه دارد.

مدت زمان این دوره نامحدود است، اما هر سطح این دوره حدود ۱۶ جلسه، به صورت حضوری در روزهای چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۲۰ برپا خواهد شد.

لازم است اندیشه‌جویان هر هفته پیش از آغاز کلاس، اقدام به مطالعه مقرری اعلام شده و سپس حضور در کلاس نمایند.

علاقه مندان برای تکمیل ثبت نام، نام و نام خانوادگی و دوره ثبت نامی خود را از طریق پیامک یا پیام رسان بله، به شماره تلفن۰۹۰۵۸۲۲۱۷۸۶ (معاونت مالی مجموعه) ارسال نمایند.

محل برگزاری این دوره در بزرگراه چمران، پل نصر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خواهد بود و قرآن دوستان سوالات خود را از طریق مدیریت کانال آموزش بنیاد شهید پالیزوانی(ره) در پیام رسان بله به نشانیhttps://ble.im/moavenatamuzesh_bshp می توانند مطرح نمایند.

کد مطلب 4511657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کمالی IR ۲۳:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام وادب نام بنیاد برگزارکننده شهید پالیزوانی است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها