به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مدیر اجرایی ارشد سازمان سرمایه‌گذاری قطر روز یکشنبه گفت که این سازمان در نظر دارد ظرف ۲ سال آینده میزان سرمایه‌گذاری خود در آمریکا را که درحال حاضر ۳۰ میلیارد دلار است، به ۴۵ میلیارد دلار افزایش دهد.

منصور ابراهیم المحمود به خبرنگاران گفت: این سازمان در نظر دارد میزان سرمایه‌گذاری خود را متوازن کند، تا سطح سرمایه‌گذاری قطر در آمریکا به سطح سرمایه‌گذاری این کشور در اروپا نزدیک‌تر شود.

او گفت: ما در مورد ۴۵ میلیارد دلار برای بازار آمریکا صحبت می‌کنیم و در مسیر انجام این کار ظرف ۲ سال آینده قرار داریم.

وی ادامه داد: سازمان سرمایه‌گذاری قطر (کیا) به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های اساسی مانند املاک، تکنولوژی، یا بورس آمریکا است.

این سخنان محمود درحالی انجام شد که وزیر خارجه آمریکا، مایک پومپئو درحال دیدار از قطر در میانه سفر خود به کشورهای منطقه است.

وزیر تجارت قطر، علی الکویری، هم در کنفرانس گفتگوهای استراتژیک آمریکا- قطر گفت: حجم تجارت دو جانبه بین قطر و آمریکا در ۱۰ سال اخیر ۲ برابر شده است. آمریکا در صدر لیست صادرکنندگان به قطر قرار دارد.

او اضافه کرد: در دوره ژانویه تا اکتبر سال گذشته، حجم تجارت دو جانبه بین آمریکا و قطر به ۶ میلیارد دلار رسیده است.