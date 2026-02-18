۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

ناو روسی برای شرکت در رزمایش دریایی به بندرعباس رسید

ناو روسی برای شرکت در رزمایش دریایی به بندرعباس رسید

بندرعباس- ناو بالگردبر «استویسکی» نیروی دریایی فدراسیون روسیه به‌منظور حضور در رزمایش مرکب دریایی جمهوری اسلامی ایران و روسیه، در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناو بالگردبر «استویسکی» متعلق به نیروی دریایی فدراسیون روسیه در چارچوب همکاری‌های مشترک دریایی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه وارد آب‌های جنوبی کشور شد و در پایگاه منطقه یکم نیروی دریایی ارتش پهلو گرفت.

این ناو به‌منظور شرکت در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه در بندرعباس حضور یافته است؛ رزمایشی که با مشارکت یگان‌های سطحی و پروازی دو کشور و با هدف ارتقای امنیت دریانوردی، افزایش هماهنگی عملیاتی و تحکیم تعاملات دفاعی برگزار می‌شود.

منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس به‌عنوان یکی از پایگاه‌های راهبردی دریایی کشور، میزبان این رزمایش مشترک است و نقش مهمی در توسعه همکاری‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و همسو ایفا می‌کند.

