به گزارش خبرنگار مهر سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آیین بهرهبرداری از طرحهای گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج، با تأکید بر ظرفیتهای گسترده اقتصادی استانهای کشور، اظهار کرد: ایران اسلامی سرشار از فرصتها و امکانات کمنظیر است و با شناسایی صحیح این ظرفیتها و میداندادن به کارآفرینان، میتوان گامهای بلندی در مسیر تقویت اقتصاد ملی و امنیت غذایی برداشت.
وی با اشاره به بهرهبرداری از کارخانه خوراک دام و طیور «امیران» در استان اردبیل، این اقدام را گامی مهم در جهت افزایش تولید گوشت قرمز و کاهش وابستگی به واردات دانست و گفت: با حمایت مسئولان استانی، بخشی از مشکلات تأمین نهاده در منطقه برطرف شده و حتی امکان صادرات به سایر استانها نیز فراهم آمده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه کیفیت گوشت تولید داخل بهمراتب بالاتر از نمونههای وارداتی است، تصریح کرد: توسعه زنجیرههای تولید و تکمیل حلقههای ارزش در حوزه کشاورزی و دامپروری، نقش تعیینکنندهای در افزایش بهرهوری و تحقق امنیت غذایی دارد.
سردار سلیمانی در ادامه با قدردانی از مسئولان استان سمنان، ظرفیتهای جغرافیایی و اقتصادی این استان را مناسب اجرای طرحهای الگویی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: امکان جذب سرمایهگذاران حتی از خارج استان نیز وجود دارد و با برنامهریزی منسجم میتوان در سالهای آینده طرحهای بزرگتری را به سرانجام رساند.
وی خاطرنشان کرد: گسترش طرحهای منطقهای و محلی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به تقویت بنیانهای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین با اشاره به بهرهبرداری از طرح ملی تولید بذرهای ترکیبی صیفیجات در استان یزد، این پروژه را اقدامی راهبردی در مسیر استقلال و امنیت غذایی کشور توصیف کرد.
وی با بیان اینکه تولید بذرهای ترکیبی فرآیندی علمی، پیچیده و زمانبر است، گفت: این دستاورد ارزشمند میتواند وابستگی کشور به واردات بذر را کاهش دهد و زمینهساز افزایش تولید محصولات کشاورزی شود.
سردار سلیمانی با تأکید بر لزوم توسعه این مرکز و تعامل میان استانهای فعال در حوزه دانشبنیان از جمله یزد و اصفهان، تصریح کرد: اطلاعرسانی مناسب به استانها برای استفاده از بذرهای بومی و حمایت از سرمایهگذاری کارآفرینان در این حوزه، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی در ادامه با قدردانی از تلاشهای مسئولان استانی و کارآفرینان، ابراز امیدواری کرد که با توسعه طرحهای اقتصاد مقاومتی، گامهای اساسیتری در مسیر تقویت تولید ملی و تحقق امنیت غذایی کشور برداشته شود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه سخنان خود با تأکید بر جایگاه راهبردی صنعت آبزیپروری در کشور گفت: توسعه تولید آبزیان میتواند سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای غذایی جامعه و تقویت امنیت غذایی داشته باشد و این بخش از ظرفیت بالایی برای گسترش برخوردار است.
سردار سلیمانی با اشاره به رویکرد حمایتی بسیج در حوزه اشتغالزایی افزود: در سازمان بسیج مستضعفین تلاش داریم از طرحهایی پشتیبانی کنیم که به کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار منجر میشود؛ در این مسیر، بنیاد تعاون بسیج نیز میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
وی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به دشمنیها و فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: خدمترسانی به ملت بزرگ ایران که با ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها و توطئهها ایستادهاند، افتخاری ارزشمند است. ملت ایران در مقاطع حساس، از جمله در روزهای ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، با حضور پرقدرت خود در صحنه، نقشههای دشمنان را ناکام گذاشت.
