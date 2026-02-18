مقیمی: ۱۸۴ داوطلب انتخابات شورای روستا در شفت ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی صبح چهارشنبه همزمان با آغاز ششمین روز ثبتنام داوطلبان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتخابات شوراهای اسلامی روستا در دو بخش مرکزی و احمدسرگوراب شهرستان شفت برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مجموع ۱۰۲ روستا در این دو بخش مشمول برگزاری انتخابات هستند، افزود: در این دوره برای بیش از ۳۱۲ کرسی شورا در سطح روستاهای شهرستان شفت انتخابات برگزار میشود که بر اساس جمعیت هر روستا، ترکیب شوراها سه یا پنج نفره خواهد بود.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان شفت با اشاره به آمار ثبتنام به تفکیک بخشها تصریح کرد: تاکنون ۱۱۵ نفر در بخش مرکزی و ۶۹ نفر در بخش احمدسرگوراب ثبتنام کردهاند که در مجموع ۱۸۴ داوطلب را شامل میشود.
مقیمی در ادامه به آمار تفکیکی داوطلبان اشاره کرد و گفت: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۱۷۳ نفر معادل ۹۴ درصد را آقایان و ۱۱ نفر معادل ۶ درصد را بانوان تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه بیشترین داوطلبان در بازه سنی ۲۵ تا ۴۵ سال قرار دارند، افزود: ۱۲۰ نفر در این رده سنی، ۴۰ نفر در بازه ۴۵ تا ۵۰ سال، ۱۵ نفر در بازه ۵۰ تا ۶۰ سال و ۹ نفر ۶۰ سال به بالا تاکنون ثبتنام کردهاند.
فرماندار شفت با اشاره به ادامه روند نامنویسی تا روز پنجشنبه ۳۰ بهمنماه خاطرنشان کرد: ثبتنام داوطلبان بهصورت غیرحضوری و از طریق پنجره واحد خدمات وزارت کشور به نشانی اینترنتی keshvar.moi.ir انجام میشود و داوطلبان میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ نسبت به تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک اقدام کنند.
وی همچنین از آمادگی بخشداریها و دهیاریهای شهرستان برای پشتیبانی از داوطلبان خبر داد و تأکید کرد: تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیند ثبتنام هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا در شهرستان شفت فراهم شده است.
