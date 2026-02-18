به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده‌بودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به سرقت های متعدد سیم برق در شهرستان و شیوه و شگردهای حرفه‌ای سارقان، موضوع در دستور کار تیمی ویژه از مامورین قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه ادامه داد: با بررسی دقیق سرقت ها و تلاش شبانه روزی مامورین و گشت های هدفمند در نقاط مختلف شهر ۲ نفرسارق غیر بومی که از استان همجوار به قصد سرقت مجدد وارد گناوه شده بودند در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیرشدند که در بازجویی های اولیه به۲۲فقره سرقت اعتراف کردند.

وی بیان کرد: برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شدند.