  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

سارقان حرفه‌ای سیم برق در گناوه دستگیر شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از شناسایی و دستگیری ۲  نفر سارق سیم برق و کشف ۲۲ فقره سرقت خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده‌بودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به سرقت های متعدد سیم برق در شهرستان و شیوه و شگردهای حرفه‌ای سارقان، موضوع در دستور کار تیمی ویژه از مامورین قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه ادامه داد: با بررسی دقیق سرقت ها و تلاش شبانه روزی مامورین و گشت های هدفمند در نقاط مختلف شهر ۲ نفرسارق غیر بومی که از استان همجوار به قصد سرقت مجدد وارد گناوه شده بودند در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیرشدند که در بازجویی های اولیه به۲۲فقره سرقت اعتراف کردند.

وی بیان کرد: برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد خبر 6752534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها