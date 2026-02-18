اسناد تازه از ایرج میرزا منتشر شد؛ روایتی مستند از شاعر قاجار

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نامهها و اسناد ایرج میرزا (جلالالممالک)» منتشر شد. این کتاب را که بهکوشش مهدی نورمحمدی تالیف شده است، میتوان مهمترین کتاب در شناخت ایرج میرزا و روزگار این شاعر دانست.
ایرج میرزا از چهرههای ادبیات ایران در دوره قاجار و اوایل عصر پهلوی است. سادگی و روانی اشعار، استفاده از اصطلاحات عامیانه، به کار بردن ضربالمثلها، سرودن شعر به شیوه سهل و ممتنع و بهره جستن از اصطلاحات فرنگی از ویژگیهای شعر اوست. او به دلیل سرودن نمونه های عالی اشعار تربیتی برای کودکان (در نخستین کتابهای درسی مدارس ابتدایی) از پیشگامان ایجاد ادبیات کودک محسوب میشود.
در این کتابنامهها و اسناد مربوط به ایرج میرزا از مجموعههای و دولتی و شخصی و کتابها و مجلات گوناگون گردآوری شده که برخی از آنان برای نخستین بار انتشار یافته است و به دلیل اطلاعات جدید و اسناد تازهیاب، گامی مهم در جهت شناسایی ایرج میرزا به شمار میرود.
کتاب «نامهها و اسناد ایرج میرزا (جلالالممالک)» در قطع رقعی و ۳۹۸ صفحه، با قیمت ۶۵۰ هزار تومان توسط نشر نامک منتشر و عرضه شده است.
