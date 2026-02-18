به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک‌نژاد صبح چهارشنبه در رودسر با بیان اینکه این مهرواره از دوم تا چهارم اسفند ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف از برگزاری این رویداد فرهنگی، پاسداشت و توسعه فعالیت‌های بومی‌محلی، معرفی آداب و رسوم، بازی‌ها و صنایع‌دستی سنتی و ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی در این حوزه است.

وی افزود: مهرواره «تی‌تی‌گول» با همراهی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی استان برگزار می‌شود و تلاش دارد زمینه آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی و زبان مادری را فراهم کند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مهرواره گفت: در نخستین روز و همزمان با روز جهانی زبان مادری، نشست تخصصی با محوریت «نقش زبان‌های بومی در هویت فرهنگی» با حضور نوجوانان دختر برگزار خواهد شد.

کوچک‌نژاد ادامه داد: در روزهای دوم و سوم این رویداد نیز برنامه‌هایی نظیر قصه‌گویی، معرفی کتاب، اجرای مسابقات فرهنگی و دعوت از گروه‌های بومی‌محلی برای اجرای بازی‌های سنتی در دستور کار قرار دارد.

وی برپایی نمایشگاه دست‌سازه‌های مربیان و اعضای کانون، تجلیل از فعالان حوزه ترویج فرهنگ بومی و فراهم‌سازی فضایی شاد و آموزشی برای کودکان و نوجوانان را از دیگر بخش‌های این مهرواره عنوان کرد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در پایان با دعوت از خانواده‌ها برای حضور در این رویداد فرهنگی در مرکز کانون رودسر تأکید کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در پاسداشت زبان مادری، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد پیوند میان نسل‌ها دارد.