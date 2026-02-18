  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

کوچک نژاد: مهرواره بومی‌محلی «تی‌تی‌گول» در رودسر برگزار می‌شود

رودسر - سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان از برگزاری مهرواره بومی‌محلی «تی‌تی‌گول» به مناسبت روز جهانی زبان مادری در شهرستان رودسر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک‌نژاد صبح چهارشنبه در رودسر با بیان اینکه این مهرواره از دوم تا چهارم اسفند ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف از برگزاری این رویداد فرهنگی، پاسداشت و توسعه فعالیت‌های بومی‌محلی، معرفی آداب و رسوم، بازی‌ها و صنایع‌دستی سنتی و ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی در این حوزه است.

وی افزود: مهرواره «تی‌تی‌گول» با همراهی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی استان برگزار می‌شود و تلاش دارد زمینه آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی و زبان مادری را فراهم کند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مهرواره گفت: در نخستین روز و همزمان با روز جهانی زبان مادری، نشست تخصصی با محوریت «نقش زبان‌های بومی در هویت فرهنگی» با حضور نوجوانان دختر برگزار خواهد شد.

کوچک‌نژاد ادامه داد: در روزهای دوم و سوم این رویداد نیز برنامه‌هایی نظیر قصه‌گویی، معرفی کتاب، اجرای مسابقات فرهنگی و دعوت از گروه‌های بومی‌محلی برای اجرای بازی‌های سنتی در دستور کار قرار دارد.

وی برپایی نمایشگاه دست‌سازه‌های مربیان و اعضای کانون، تجلیل از فعالان حوزه ترویج فرهنگ بومی و فراهم‌سازی فضایی شاد و آموزشی برای کودکان و نوجوانان را از دیگر بخش‌های این مهرواره عنوان کرد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در پایان با دعوت از خانواده‌ها برای حضور در این رویداد فرهنگی در مرکز کانون رودسر تأکید کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در پاسداشت زبان مادری، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد پیوند میان نسل‌ها دارد.

کد خبر 6752540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها