درخشش ۲۱ کودک و نوجوان ایرانی در مسابقه نقاشی کاناگاوا ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، ‌بیست‌وسومین نمایشگاه دوسالانه بین‌المللی نقاشی کودکان «کاناگاوا» با موضوع «آزاد» برگزار شد و بیش از ۱۰ هزار کودک و نوجوان از ۷۳ کشور جهان در این رقابت شرکت کردند.

کودکان و نوجوانان ایرانی، موفق شدند ۲۱ جایزه بیست‌وسومین نمایشگاه دوسالانه بین‌المللی نقاشی کودکان «کاناگاوا» ژاپن ۲۰۲۵ را از آن خود کنند که ۲ جایزه ویژه رییس یونسکو و یونسف ژاپن از مهم‌ترین این جایزه‌ها است.

از میان مجموع جایزه‌های کسب‌شده، ۲۰ جایزه سهم اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان‌های گوناگون و یک جایزه نیز متعلق به شرکت‌کننده‌ای در بخش آزاد بود.

در میان برگزیدگان، امیرحافظ شیرازی ۹ ساله از مرکز شماره ۲ کانون اصفهان موفق به دریافت جایزه معتبر «رئیس فدراسیون ملی انجمن یونسکو در ژاپن» شد.

سما شیخی ۱۲ ساله از مرکز ۱۰ اصفهان جایزه ویژه «رئیس کمیته ژاپن برای یونیسف» را به کلکسیون افتخارات ایران افزود.

آوین قهرمان‌زاده ۷ ساله از ماکو استان آذربایجان غربی هم توانست جایزه اختصاصی «انجمن ژاپن برای نمایشگاه بین‌المللی باغبانی ۲۰۲۷ یوکوهاما» را به‌دست آورد.

علاوه بر جایزه‌های ویژه، ۱۸ هنرمند کودک دیگر ایرانی موفق به دریافت تندیس و جایزه «کاناگاوا» شدند.

ساینا سلیمی، تینا حسن‌زاده، حلما خیری و لیلا سادات مومنی از اصفهان، هانا محمدی و محیا خان‌محمدی از آذربایجان غربی، عباس فاتحی، آرمان صادق‌زاده و آرتینا زائر از لارستان فارس، ال‌ماه بلوریان، مهسان کاردان و نازنین‌زهرا کوهی از اردبیل، همراز رحیمی از الشتر لرستان، هدیه‌زهرا فعله‌گری از همدان، مهرتا تورنگ از هرمزگان، روشنا زمردی‌عزت از البرز و سنا خدایی از خراسان جنوبی،‌ دیگر اعضای برگزیده کانون در این دوره از مسابقه بودند.

محمد مانی ربیعی از تهران نیز کودک برگزیده‌ای است که به‌صورت آزاد در این مسابقه شرکت کرده بود.

مسابقات بین المللی کاناگاوا از سال ۱۹۷۹ میلادی در استان کاناگاوا واقع در ژاپن با هدف نزدیک‌کردن کودکان و آشنایی با فرهنگ ملل، آغاز شده است. این مسابقات از سوی داوران متخصص و برجسته در زمینه هنری داوری می‌شود و نقاشی‌های کودکان در زمان برگزاری نمایشگاه، برای عموم مردم ژاپن به نمایش در می‌آید.