شناسایی ۵۰۰ مگاوات ظرفیت مولدهای برق اضطراری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نخستین نشست هماهنگی پایداری شبکه در راستای آمادگی برای پیک تابستان ۹۸ با حضور مدیران عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت برق منطقهای تهران برگزار شد.
در این نشست حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ موضوع تغییر ساعات اداری در سطح حاکمیتی را به منظور مدیریت موثر پیک تابستان مورد تاکید قرارداد و گفت: حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت شناسایی شده مولدهای برق اضطراری مشترکان در تهران وجود دارد.
وی از چالشهای بهرهبرداری مناسب از آنها را تامین سوخت و امکان مدیریت مولد مشترکان خاص عنوان کرد و افزود: در این خصوص اقداماتی جهت رفع این مشکلات در جریان میباشد.
غلامرضا خوشخلق، مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران نیز در این نشست موضوع بهرهبرداری مناسب از ظرفیت مولدهای تولید پراکنده و اضطراری مشترکان را به ویژه در زمان پیک و کمبود تولید را از دیگر موارد پیگیری آن شرکت اعلام کرد.
از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست میتوان به تشریح وضعیت شبکه توزیع و فوق توزیع و اقدامات مربوط به مدیریت مصرف مشترکان در تابستان سال جاری، اعلام اولویتهای توسعه شبکه فوق توزیع در زمینه احداث پستهای جدید، تقویت پستهای موجود، بهینهسازی شبکه هوائی و زمینی تغذیه پستهای فوق توزیع، توسعه فیدرهای ۲۰ کیلوولت به منظور گذر پایدار از پیک بار تابستان ۹۸ و بحث و تبادل نظر دراین خصوص اشاره کرد.
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