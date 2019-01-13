به گزارش خبرنگار مهر، سعید طلوعی امشب در نشست هم اندیشی شهرداری کرمانشاه با انبوه سازان و سازندگان مسکن اظهار داشت: باید در کرمانشاه با یک تعصب و در فضای گرم و بدون وعده و وعید الکی برای توسعه و زیباسازی شهر تلاش کنیم.

وی افزود: در ورودی شهر با صحنه ای مواجه می شویم که بیانگر این است که به لحاظ مدیریتی و کار عمرانی و شهری برای این شهر که سالیان سپر بلای کشور بوده است هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه در به وجود آمدن این وضعیت خود ما و مسئولین غفلت کردیم و لازم است دست به دست هم دهیم تا ضعفها را حل و فصل شود، گفت: با اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ وزارت کشور جلسه ای داشتیم و طی آن به تعاملاتی رسیدیم که مشکلات گذشته در این حوزه را حل و فصل کنیم.

وی با بیان اینکه یک فاصله مدیریتی بین شهرداری و سایر ادارات وجود دارد، بیان کرد: طی این دو هفته جلساتی را به این منظور برگزار کردیم و دید آنها را نسبت به شهرداری مثبت کردیم.

طلوعی از سیستمی کردن پرونده‌های شهرسازی خبر داد و یادآور شد: با این سازوکار دیگر لازم نیست مراجعان یک دسته پرونده را به دنبال خود بکشند.

وی همچنین از کوتاه کردن مسیر دریافت پروانه ساخت سخن گفت و افزود: به این منظور سازوکاری طراحی کردیم که ارائه استعلامات اضافی جهت صدور پروانه ساخت را حذف کنیم.

شهردار کرمانشاه گفت: قول می دهم سازوکاری را طراحی کنیم که پرونده ها را الکی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نفرستیم و شورای معماری را در شهرداری راه اندازی کنیم که تخلفات کوچک در ساخت و ساز را جهت حل و فصل به آنجا ارجاع دهیم.

وی ادامه داد: باید انگیزه ای ایجاد کنیم که سرمایه گذاران به سمت ساخت و ساز تشویق شوند تا بدینوسیله مشکل بافتهای فرسوده نیز حل و فصل شود.

طلوعی تصریح کرد: بحث سالم سازی را نیز در دستور کار داریم که پرسنل شهرداری چشم طمع به جیب کسی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: در کرمانشاه شرایط خوبی برای ساخت و ساز وجود دارد و باید از این موقعیت به درستی استفاده کنیم و در سایه اعتماد بتوانیم شهر را آباد کنیم.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه برنامه خوبی برای توسعه و زیبا سازی و کمربند شهر در نظر دارم، اظهار داشت: در بحث بازآفرینی بافت فرسوده قرار است به زودی تیمی از تهران در شهر حضور پیدا کنند تا بحث تجمیع، لکه گذاری و انبوه سازی بافت فرسوده را استارت بزنیم.

طلوعی گفت: بازآفرینی بافت فرسوده بسیار مهم است چرا که اگر حوادث طبیعی در این شهر رخ دهد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در این بافتها آسیب خواهند دید.

وی افزود: اینکه ۶۰۰ هکتار از شهر را جزء میراث فرهنگی قرار دادند و اجازه ساخت و ساز را به کسی نمی دهند غیرکارشناسانه است.

شهردار کرمانشاه یادآور شد: نباید به خاطر چند ستون کار تعطیل شود البته نمی گوییم به ستون ها آسیب بزنند بلکه باید شعاع مشخص کنند و در این صورت حق کسانی که در اطراف میراث فرهنگی مانند تکیه معاون الملک هستند پرداخت شود.