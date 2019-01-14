  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۴ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۳

ترامپ: اوباما «جو بایدن» را از انبوهی از زباله بیرون کشید

ترامپ: اوباما «جو بایدن» را از انبوهی از زباله بیرون کشید

رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رقیب احتمالی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ این کشور گفت: اوباما «جو بایدن» را از انبوهی از زباله بیرون کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: اوباما (رئیس جمهوری پیشین آمریکا)، «بایدن» را از انبوهی از زباله بیرون کشید.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفت: اگر بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا بشود، فقط می‌ تواند یک درصد رأی بیاورد و یک بازنده یک درصدی است. او ضعیف است. می بینیم که چه اتفاقی برای او می‌ افتد.

این درحالی است که تاکنون چندین بار اعلام شده است که جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا قصد نامزدی دموکرات ها را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در این کشور دارد.

رسانه های آمریکا پیشتر گفته بودند که وی قرار است سه شنبه هفته جاری رسماً نامزدی خود برای رقابت با ترامپ را اعلام کند.

کد مطلب 4512135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها