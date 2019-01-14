ترامپ: اوباما «جو بایدن» را از انبوهی از زباله بیرون کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: اوباما (رئیس جمهوری پیشین آمریکا)، «بایدن» را از انبوهی از زباله بیرون کشید.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفت: اگر بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا بشود، فقط می‌ تواند یک درصد رأی بیاورد و یک بازنده یک درصدی است. او ضعیف است. می بینیم که چه اتفاقی برای او می‌ افتد.

این درحالی است که تاکنون چندین بار اعلام شده است که جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا قصد نامزدی دموکرات ها را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در این کشور دارد.

رسانه های آمریکا پیشتر گفته بودند که وی قرار است سه شنبه هفته جاری رسماً نامزدی خود برای رقابت با ترامپ را اعلام کند.