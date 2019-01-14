پنج رویداد مهم تاثیرگذار بر بازارهای مالی در هفته پیش رو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پنج رویداد در بازارهای مالی دنیا طی هفته جاری، بر فضای فکری سرمایهگذاران و تاجران تاثیر زیادی خواهند داشت و خبرهای مهم مالی، به آنها مرتبط خواهند بود. بر این اساس، پنج رویدادی که در ادامه ذکر میشوند، بر فضای فکری سرمایهگذاران و تاجران در هفته میلادی پیشرو تاثیر زیادی خواهند داشت و خبرهای مهم مالی به آنها، مرتبط خواهند بود.
۱-روز سرنوشتساز برگزیت و ترزا می
شاید مهمترین رویداد این هفته، رایگیری قانونگذاران انگلیس در مورد قرارداد خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است که طی مذاکرات ترزا می و کمیسیون اروپا، به دست آمده است. در حالی که تنها ۸۰ روز تا ضربالعجل خروج انگلستان از اتحادیه اروپا باقی مانده است و ترزا می و رهبران اروپا گفتهاند که این توافق، به تنهایی ممکن است و به هیچوجه قابل مذاکره مجدد نیست، میتوان گفت که قطعا در پارلمان انگلیس رد خواهد شد. به این ترتیب، احتمال برگزیت بدون توافق تجاری با اتحادیه اروپا بالا رفته است.
۲- فشار تورمی
در حالی که فدرالرزرو ادعا میکند که بزرگترین اقتصاد جهان با قدرت به پیش میرود، بازارها جور دیگری فکر میکنند و نگرانیهای آنها از چشمانداز رشد اقتصادی باعث سقوط سهام از مقادیر رکوردی خود شده است. در این میان، جرومی پاول در آخرین اظهارنظر خود گفته که با توجه به این که نرخ تورم، پایین و تحت کنترل است، بانک مرکزی میتواند برای افزایش نرخ بهره صبور باشد.
اما پیشبینی میشود در ماههای پیش رو، نرخ تورم از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فراتر رود. بیانات اخیر پاول، خیال بازارهای مالی آمریکا را در مورد افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۹ راحت کرده بود، اما اعلام دادههای مربوط به تورم تولیدکنندگان در ۱۵ ژانویه، میتواند بسیار کلیدی باشد. بر این اساس، اگر این دادهها نشان دهد فشار تورمی کاهش یافته است، نگرانیهای بازار در ارتباط با افزایش نرخ بهره، فعلا کاهش خواهند یافت.
۳-اعلام درآمد شرکتها
در هفتههای اخیر، بازارهای سهام با وحشت از کند شدن رشد اقتصادی جهان و درآمد شرکتها، افت کردهاند. در هفته پیش رو، اعلام دادههای شرکتهای آمریکایی، این دیدگاه را به آزمون خواهد گذاشت.
شرکتهای بزرگی که این هفته، درآمد ربعسالانه خود را اعلام خواهند کرد، شامل میکرون تکنولوژی، نتفلیکس، و بانکهای بزرگ والاستریت؛ سیتی، جیپی مورگان و ولز فارگو، هستند.
دادههای ریفینیتیو نشان میدهد که درآمد شرکتهای تحت شاخص اساندپی۵۰۰ آمریکا، در ربع چهارم ۲۰۱۸، تنها ۱۴.۵ درصد، نسبت به ربع سال قبلی، رشد خواهد داشت که پایینترین میزان آن از ربع سوم ۲۰۱۷ تا کنون است و کاهش شدیدی نسبت به رشد ۲۸.۴ درصدی ربع سوم ۲۰۱۸ خواهد بود. از سوی دیگر، به لحاظ وضعیت سالانه، درآمد این شرکتها تقریبا هیچ رشدی نکرده است.
۴-دادههای کشتیرانی
این هفته، تمرکز ویژهای به انتشار دادههای مربوط به رشد صادرات چین، معطوف خواهد بود؛ این دادهها نشاندهنده آسیب اقتصادی هستند که دور اول تعرفهها، بر دومین اقتصاد بزرگ جهان گذاشته است. تحلیلگران انتظار دارند که میزان صادرات چین در ماه دسامبر، برای دومین ماه متوالی کاهش یابد. دادههای ضعیف، مشوق دیگری برای دولت چین خواهد بود تا اقدامات تشویقی و حمایتی جدیدی ارائه کند.
۵-دوباره متوازن شدن لیره ترکیه
لیره ترکیه که بدترین سال خود در ۲ دهه اخیر را پشت سر میگذارد، آغاز پر سروصدایی برای سال ۲۰۱۹ داشته است. نرخ لیره تا به اینجای سال جدید، بیش از ۲ درصد تضعیف شده است؛ اما باید گفت که لیره ترکیه پس از سقوط ۳۰ درصدی خود در سال ۲۰۱۸، حالا دوره متوازن شدن خود را طی میکند و اقتصاد ترکیه با مازاد تجاری بزرگ و تورم بالا روبرو است که نرخ لیره را تقویت میکند.
بسیاری از تحلیلگران نگران این هستند که همین عوامل، میتوانند باعث شوند که بانک مرکزی ترکیه در مسیر کاهش نرخ بهره قرار بگیرد. روز چهارشنبه، در اولین اجلاس سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی ترکیه در مورد ادامه مسیر خود تصمیمگیری خواهد کرد. ۱۷ نفر از ۱۹ اقتصاددان رویترز پیشبینی کردهاند که نرخ بهره ترکیه در این جلسه، همان ۲۴ درصد باقی بماند، اما دو نفر دیگر، کاهش نرخ بهره را پیشبینی کردهاند و نظرسنجی خود بانک مرکزی ترکیه از اقتصاددانان پیشبینی کرده است که در سال جاری نرخ بهره ۵۰۰ صدم درصد کاهش یابد.
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