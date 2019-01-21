شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای هیئت علمی پزشکی تهیه می شود

دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما دو دستگاه وزارت علوم و وزارت بهداشت بنابه شرایط خود شیوه نامه اجرایی آن را تهیه می کنند.

وی افزود: در جلسه ای با معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی این شیوه نامه اجرایی را بر اساس آیین نامه مصوب تهیه می کنیم.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت تاکید کرد: این شیوه نامه اجرایی پس از تهیه در هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت نهایی خواهد شد.

حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حال جمع آوری نظرات دانشگاه ها در این زمینه هستیم و امیدواریم سال آینده به تصویب و اجرا برسد.