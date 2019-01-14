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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ کاملاً در آتش سوخته است

هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ کاملاً در آتش سوخته است

کرج - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز گفت: هواپیمایی بوئینگ سقوط کرده حوالی کرج کاملاً در آتش سوخته است.

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه هواپیمای باری ۷۰۷ که به سمت فرودگاه پیام در استان البرز درحرکت بود در باند فرودگاه فتح کرج سقوط کرده است، گفت: این هواپیما کاملاً در آتش سوخته است.

وی با تأکید بر اینکه اعلام‌شده تعداد سرنشینان هواپیما ۱۰ نفر بوده است، گفت: احتمال افزایش تعداد سرنشینان تا ۱۵ وجود دارد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز در پاسخ به این پرسش که آیا سرنشینان هواپیما کشته‌شده‌اند، گفت: تیم‌های اورژانس در محل حادثه حضور دارند و این مهم در دست بررسی است.

کد مطلب 4512395

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