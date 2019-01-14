تخریب نهادهای نظام، تخریب اصل نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تلاش های اخیر آمریکا در منطقه برای مقابله با جمهوری اسلامی تصریح کرد: این تلاش ها در طول ۴۰ سال گذشته همواره وجود داشته و مسأله جدیدی نیست اما اصرار آنها بر این مقابله نکته های جدیدی در بر دارد.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: به نظر می رسد که آمریکایی ها پس از شکستهای پی در پی در منطقه و صرف هزینه های زیاد که نه تنها دستاوردی برایشان نداشته بلکه موجب شده که مردم منطقه علیه آنها متحدتر شوند و جمهوری اسلامی نیز بحمدالله با همه دشواریها قدرت بی نظیر منطقه شود، حرکاتی را برای پوشاندن این شکست ها در دستور کار قرار داده اند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به توطئه های آمریکا طی ماه های گذشته از ادعای به صفر رساندن فروش نفت ایران تا اعمال تحریم های فلج کننده در ۱۳ آبان، این اقدامات را عمدتا تبلیغاتی و در چارچوب عملیات روانی توصیف کرد و افزود: آنها به خوبی فهمیده اند که اساس اقتدار جمهوری اسلامی، حضور مردم در صحنه است لذا این حضور را هدف گرفته اند و برای ناامیدسازی مردم هر چه در توان دارند به کار می برند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهره مندی آمریکا از نیروهای نیابتی در منطقه و برخی مزدوران داخلی برای تحقق اهدافش، اظهار کرد: وظیفه ما این است که شگرد و فریب دشمن را بشناسیم و راه نفوذ دشمن را دقیقا از همان نقطه ای که در مقام وارد آوردن ضربه است، سد کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به موضوع معیشت مردم و اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه، وظایفی متوجه مردم، دولت و سایر دستگاه هاست. دولت محترم باید بر اساس تدبیر، کاری جهادی در پیش بگیرد زیرا شاهدیم که دشمن تمام تلاش خود را برای بستن راه های مبادلات تجاری ایران به کار بسته است. گرچه معتقدیم همانگونه که تا امروز نتوانسته اند کاری از پیش ببرند، پس از این هم نخواهند توانست اما این چیزی از مسئولیت ما کم نمی کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از تلاشهای دولت محترم برای بهبود معیشت مردم و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور مطلعیم اما نیاز به تلاش بیشتر، کار جهادی و توجه بیش از پیش به نیروها و استعدادهای داخلی است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ایران مثل فلان کشور آفریقایی نیست. اینجا کشوری پهناور با توان بالای علمی فرزندانش و دارای امکانات مادی و معنوی فراوان است.

مردم در مواجهه با شایعات هوشیار باشند

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مردم نیز باید مانند همیشه هوشیار و بصیر باشند، پخش شایعات را از شگردهای امروز دشمنان برشمرد و تصریح کرد: مردم باید در مواجهه با شایعات هوشیار باشند. این اقدامات در ادامه پروژه ناامیدسازی مردم و از مهمترین ابزارهای دشمن است. بی تردید کشوری با این حجم از سرمایه های عظیم مادی و معنوی و مردمی که اهل ایمان، اعتقاد و عزم راسخ هستند از پا نمی افتد. تجربه ۴۰ سال گذشته نیز موید این مطلب است و امروز هم استقامت مردم همانگونه که در دوران دفاع مقدس و سایر برهه های تاریخی کشور به منصه ظهور رسیده است، موجب شکست دشمن خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر دولتمردان و مسئولان کشور در مسیر رضایت و نصرت الهی باشند، خداوند نیز به حکم آیه شریفه «ان تنصروا الله ینصرکم» به آنان یاری خواهد رساند، اظهار کرد: مردم نیز اگر از دولتمردان و مسئولان، صدق در گفتار و رفتار و کار جهادی ببینند، در صحنه باقی خواهند ماند و برای عزت خود ایستادگی خواهند کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با کنایه به کشورهایی نظیر عربستان که تحت سلطه آمریکا قرار دارند، خاطرنشان کرد: ایران کشوری نیست که آمریکا نهایت استفاده را از آن ببرد و بعد هم به راحتی بگوید اگر از شما حمایت نکنیم، دو هفته هم دوام نمی آورید!

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حرکت عظیم مردم ایران موجب شکست توطئه های آمریکا و اذناب جهانی و منطقه ای آن در مقابله با جمهوری اسلامی است، استفاده از کالای ایرانی و توسعه و ترویج اشتغال و تولید داخلی را از مهمترین مولفه های مبارزه در جبهه اقتصادی دانست و یادآور شد: هم مردم و هم دولتمردان برای ارتقا و اعتلای نام اسلام و ملت بزرگ ایران باید تلاش کنند و هیچ تردیدی در تحقق وعده نصرت الهی به خود راه ندهند.

دلیل حملات به قوه قضاییه، جلوگیری دستگاه قضایی از نفوذ دشمن است

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به نظام از طریق تخریب نهادهای جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه، گفت: یکی از مهمترین دلایل هجمه های دشمن به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این است که ما همواره تلاش کرده ایم راه نفوذ دشمنان را سد کنیم. قوه قضاییه در جریان فتنه سال ۸۸ و سایر مواردی که دشمن با سوء استفاده از برخی ناآرامی ها تلاش داشت به ساحت اقتدار کشور ورود کند، با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی اجازه تحقق چنین رویایی را نداد و این سرمنشأ حملات به قوه قضاییه بوده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشدید هجمه ها علیه مجموعه دستگاه قضایی، قضات و مسئولان این دستگاه تصریح کرد: یک قاضی براساس وظیفه و در حد فهم خود از قانون، حکمی صادر می کند. به محض اینکه برخی این حکم را در تضاد با منافع خود می بینند، شروع به تخریب، توهین و افترا می کنند. از نظر ما هیچ ایرادی ندارد که کسی به صورت فنی و کارشناسی بگوید حکم قاضی از نظر برداشت و استنباط قانونی اشکال داشته است اما مرز انتقاد با توهین و تخریب و افترا واضح است. وقتی بگوییم قاضی توطئه و تبانی کرده یا بر اثر فشار از سمت مسئولان دستگاه قضایی رای داده است، دیگر در دایره انتقاد نمی گنجد و توهین بلکه در مواردی افترا به شمار می آید. ممکن است در جایی ابهاماتی برای افراد وجود داشته باشد اما در کجا رسم است که هر کسی به قوه قضاییه هر نسبتی بدهد و بعد مدعی شود که انتقاد کرده است؟ کسی که رای دادگاه را پاره می کند یا می سوزاند، به قانون و قوه قضاییه آشکارا توهین کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخورد قوه قضاییه با مفاسد و اقدامات علیه امنیت کشور، اظهار کرد: دستگاه قضایی در طول ۴۰ سال گذشته اقدامات عظیمی داشته است. در طول همین ۱۰ سال گذشته همگان تلاشهای وافر دستگاه قضا برای برخورد با فساد، گسترش نظارت های بیرونی و نیز نظارت های درونی بر خود قوه قضاییه و همچنین تحول در تشکیلات قوه قضاییه را شاهد بوده اند. اینکه برخی این دستاوردها را نبینند و با صرف مشکلات شخصی با افراد، کل یک نهاد را تخریب کنند، باید بدانند که تنها به اشخاص آسیب نزده اند بلکه جمهوری اسلامی را تخریب کرده اند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گاهی نحوه برخورد با دستگاه قضایی از توهین و تخریب به سمت مقابله فیزیکی حرکت کرده است، به شهادت تعدادی از قضات و دادستان ها در طول سال های گذشته و همچنین سوء قصد اخیر به جان رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و افزود: تعجب می کنم که برخی افراد این همه علیه قوه قضاییه و مسئولان آن دست به تخریب و توهین می زنند و بعد مدعی هستند که مقصودشان نظام جمهوری اسلامی نیست. این افراد از معیت نظام و نهادهای آن غافلند و توجه ندارند که وقتی یک رکن نظام را ناجوانمردانه متهم به انواع بی عدالتی و ظلم می کنند، در واقع با اصل نظام مقابله کرده اند و در واقع به جریان عملیات روانی دشمن و جنگ نرم برای مایوس کردن مردم از نهادهای مهم نظام و مسئولان یاری رسانده اند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر تلاش همه مسئولان برای حرکت در چارچوب قانون و بهانه ندادن به دست دشمن، به هشدار اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با شایعات اشاره کرد و گفت: شایعات برای تخریب نظام است. البته به دلیل فشارهای دشمن و برخی سوءتدبیرهای داخلی نیز کاستی هایی وجود دارد که هیچکس منکر آنها نیست اما دشمنان تمام ابزار و توان خود را به کار گرفته اند که هیچ یک از خدمات نظام طی ۴ دهه گذشته دیده نشود و در این میان برخی نیز در داخل، آب به آسیاب دشمن می ریزند.

دستگاه قضایی برای فعال نگه داشتن کارخانجات در میدان است

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت وحدت همه مردم و مسئولان در مقابله با دشمن و ساختن کشور و معیشت مردم، یکی از خدمات بزرگ قوه قضاییه را که فراتر از وظایف خود در سطح کشور دنبال می کند، تلاش برای فعال ماندن بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی به کمک دستگاه های اجرایی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با اخلاص در عمل، توفیق هرچه بیشتر خدمت به مردم برای مسئولان حاصل شود و مردم بصیر نیز با اتکا به ایمان و توانمندی های خود همواره از پشتیبانی حق تعالی برخوردار باشند.

براساس این گزارش، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.