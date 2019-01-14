خطر دسترسی به گالری گوشی در «اسکایپ»/ نسخه جدید نصب کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ماهر، «اسکایپ» یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های کاربردی برای برقراری تماس صوتی و تصویری است که امکان تماس رایگان را از طریق اینترنت برای کاربران فراهم می کند. اما یک آسیب‌پذیری جدید در این اپلیکیشن تحت اندروید کشف شده که به یک مهاجم ناشناس اجازه می‌دهد تا گالری و مخاطبان کاربر را مشاهده کند و حتی لینک‌های بازشده در مرورگر را رصد کند.

مهاجم برای سوءاستفاده از این آسیب‌پذیری، نیاز به دسترسی موثر به دستگاه هدف دارد. سپس، باید یک تماس «اسکایپ» را دریافت کند و به آن پاسخ دهد. به‌طور معمول، با دستگاه قفل‌شده، مهاجم نباید دسترسی به داده‌هایی مانند عکس‌ها و مخاطبان را بدون تایید اعتبار با یک رمز عبور، یک PIN، یک الگوی قفل صفحه یا یک اثر انگشت داشته باشد، اما با وجود این آسیب‌پذیری، مهاجم می‌تواند پس از پاسخ به تماس، اجازه‌ دسترسی به داده‌های کاربر، حتی اگر دستگاه قفل شده باشد را پیدا کند.

به‌نظر می‌رسد یک خطای کد در «اسکایپ» برای اندروید، به مهاجم امکان دسترسی به عکس‌ها، مشاهده مخاطبان و حتی ارسال پیام بدون نیاز به احراز هویت را می‌دهد. مهاجم همچنین می‌تواند مرورگر دستگاه را به‌طور مستقیم از «اسکایپ» راه‌اندازی کند. برای این کار، فقط باید یک لینک را در یک پیام جدید تایپ کند، پیام را ارسال کند و سپس روی لینک کلیک کند.

این آسیب‌پذیری که میلیون‌ها تلفن همراه اندرویدی دارای «اسکایپ» را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در ماه اکتبر کشف و بلافاصله به مایکروسافت گزارش شد. این شرکت به سرعت پاسخ داد و موضوع را در نسخه‌ جدید «اسکایپ» رفع کرد.

مرکز ماهر اعلام کرد: باتوجه به افزایش میزان تماس تصویری و محبوبیت «اسکایپ» در میان کاربران ایرانی، توصیه می‌شود تا کاربران هرچه سریع‌تر نسبت به دریافت آخرین نسخه از این نرم‌افزار اقدام کنند.