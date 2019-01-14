به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی گروه، نمایش «کلفت‌ها» به نویسندگی ژان ژنه و بازنویسی و کارگردانی دریا دریایی اجراهای عمومی خود را از روز پنجشنبه ۲۷ دی‌ماه در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان آغاز خواهد کرد. ترجمه این نمایشنامه را مدیا کاشیگر بر عهده داشته است.

در خلاصه‌ داستان این نمایش آمده است: کِلر و سولانژ، ۲ خواهر و کلفت‌های خانم متمولی هستند. آن ۲ طی نقشه‌ای باعث دستگیری معشوقه خانم می‌شوند اما آقا ناگهان آزاد می‌شود و خواهران کلفت از ترسِ فاش‌شدن ماجرا، بازی تازه‌ای را آغاز می‌کنند.

زهرا مولایی، نیلوفر دهقان و دریا دریایی در این اثر نمایشی به ایفای نقش می‌پردازند.

علاقه‌مندان برای تماشای نمایش «کلفت‌ها» می‌توانند از روز ۲۷ دی‌ماه، هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت ۱۸ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان به تماشای این اجرا بنشینند.