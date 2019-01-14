به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسین پور گفت: طی نه ماه امسال ماموریت‌های اورژانس ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.

حسین پور با اشاره به اینکه در این مدت ۳۱ هزار و ۵۸ مأموریت اورژانس انجام شده است، تصریح کرد: شصت و سه و ۲۵ صدم درصد از مأموریت‌های انجام شده در حوزه شهر، ۳۵.۵۵ صدم درصد در محدوده جاده‌های خارج از شهر و بیش از یک درصد انتقال بین مراکز درمانی بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی هرمزگان ادامه داد: به رغم افزایش ۸ درصدی در تعداد ماموریت‌های مرتبط با حمل و نقل، میزان فوت مصدومان ترافیکی ۳.۴ درصد کاهش داشته است.

حسین پور بیان داشت: ۶۶ درصد از جمعیت مصدومان حوادث ترافیکی را مردان به خود اختصاص داده و بیشترین تعداد مصدومان به لحاظ رده سنی، در محدوده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال قرار دارند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی هرمزگان عنوان کرد: موتورسیکلت ها، عامل ۴۶ درصد از تصادفات رخ داده شده هستند.

حسین پور بیان کرد: در این مدت ۱۹۹ بیمار از جزیره هرمز و ۱۵۸ بیمار از جزیره قشم، توسط آمبولانس دریایی، برای ادامه درمان به بندرعباس اعزام شدند.