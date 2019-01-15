به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل فولادی با اشاره به نصب بیش از ۱۵ کیلومتر نیوجرسی در جاده های مازندران افزود: علاوه بر اقدامات گسترده ای مانند هزار و ۷۰۰ کیلومترخط‌کشی و پنج هزار کیلومتر هاشور و نقوش، تأمین روشنایی سه کیلومتر و اجرای روشنایی نقطه ای محورهای و نقاط پر تصادف در ۱۶ مقطع و نگهداری طولی محورها و تونل های استان به طول ۳۳۰ کیلومتر ، ساماندهی نقاط پرتصادف و نصب بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ عدد علائم اخطاری و انتظامی،اجرای بیش از ۲۸۰ کیلومتر شیار لرزاننده طولی و عرضی ، تعمیرات و نگهداری گاردریل در محورهای مختلف استان به مقدار بیش از سه هزار و۸۰۰ شاخه گاردریل این اداره‌کل در سال جاری اقدام به نصب نیوجرسی به طول۱۵ کیلومتر در سطح محورهای استان نمود که با اجرای آن شاهد کاهش چشمگیر تصادفات در جاده‌های این استان بودیم.

وی به تأثیر مثبت اقدامات ایمن‌سازی راه ها در کاهش سوانح رانندگی اشاره کرد و گفت: علاوه بر اقدامات ایمن‌سازی محورها می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات مهندسی کنترل و نظارت، تبلیغات کافی، اطلاع‌رسانی عمومی، آموزش فراگیر و راهنمایی و ارشاد گامی به سوی ارتقاء‌ و اعتلای فرهنگ ایمنی و به تبع آن کاهش سوانح رانندگی برداریم.