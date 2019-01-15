به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله شفیعی ظهر سهشنبه در نشست کارگروههای ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان بوشهر اظهار داشت: دشمنان همه تلاش خود را به کار گرفتهاند تا مانع برگزاری باشکوه جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شوند.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی مناسب در برگزاری برنامهها بیان کرد: نشستهای متعددی برای تشکیل و مشخص کردن اعضای کارگروههای ستاد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شده تا شاهد عملکرد مناسب در این زمینه باشیم.
شفیعی خاطرنشان کرد: در آستانه دهه مبارک فجر هستیم و دستگاهها و نهادهای انقلابی برنامههای خود را متمرکز بر دهه فجر کردند و برای هماهنگی هرچه بیشتر و آماده شدن برای عملیاتی کردن برنامههایی که کارگروهها مد نظر دارند باید هماهنگی لازم ایجاد شود.
وی افزود: انتظار داریم که دستگاههای اجرایی در سال جاری در قالب برنامههای چلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامههای متعدد و متنوعی را داشته باشند که در شان نظام مقام نظام باشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: برنامهریزیهای صورت گرفته توسط دستگاهها در این نشست تشریح میشود و هم این همافزایی باعث میشود تا عملکرد بهتری در برگزاری برنامههای سالروز پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشیم.
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