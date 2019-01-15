۱۴ محروم برای هفته پایانی لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی محرومان هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال اعلام شد. ۱۴ بازیکن، مربی و سرپرست از حضور در این هفته محروم هستند. بعد از پایان هفته بیست و ششم، مسابقات به مرحله پلی آف می رود و هشت تیم برتر در این مرحله با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

اسامی محرومان به این شرح است:

فرهاد فخیم (مس سونگون ورزقان)

ابوالفضل طیبی (اهورا بهبهان)

فرشید نادری (سن ایچ ساوه)

علیرضا وفایی (سوهان محمد سیما قم)

محمد رضا دهقانی فردویی (سوهان محمد سیما قم)

ناصر اطمینان (سوهان محمد سیما قم)

طه موسوی سرخکلابی(شهروند ساری)

بهنام فعال مزرعه (فرش آرا مشهد)

سعید افشاری (گیتی پسند اصفهان)

محسن محمد زاده (مقاومت البرز)

رضا زرخانلی (سرمربی مقاومت قرچک)

حمید بخشی (مربی شهروند ساری)

محمد همدانی (مربی دروازه بان های گیتی پسند اصفهان)

مهدی پاسبانی(سرپرست گیتی پسند اصفهان)