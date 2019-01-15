به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۳۶۵ و بر اثر یک سیل ویرانگر، همه روستاهای حاشیه مند دچار آسیبی بزرگ شدند و بعد از اقدامات ضروری اولیه در نجات جان مردم از خطر سیل، مرحله اسکان موقت و دائم انجام شد.

برای اسکان و محل آن گزینه‌های متعددی مطرح شد تا اینکه تصمیم جمعی بر این شد که در ضلع غربی جنگل‌های کنار(معروف به بالبالو) و شرق دهستان آبکش روستایی به نام وحدت آباد از توابع بخش بردخون تاسیس شود.

بالاخره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طبق پلاک‌های مشخص زمین‌هایی را بدون سند به اهالی روستا واگذار کرد و ساخت منازل مسکونی برای اهالی انجام شد.

از آن زمان تاکنون مردم ساکن روستا با مشکل نداشتن سند منازل مسکونی خود مواجه بوده‌اند و این معضل باعث شده که امکان هر گونه خرید و فروش خانه، استفاده از سند در زمینه دریافت تسهیلات بانکی، گرفتن امتیاز و حق انشعاب برق و آب و گاز با مشکل مواجه شوند.

مردم سند مالکیت می‌خواهند

دهیار روستای وحدت‌آباد به خبرنگار مهر گفت: روستای وحدت آباد یکی از روستاهای بخش بردخون است که پس از سیل سال ۶۵ بنا شد.

وی اضافه کرد: این روستا دارای مشکلات و نیازهایی نظیر احداث پارک و بوستان، تعیین تکلیف اسناد منازل، آسفالت کوچه ها و معابر، احداث سالن ویژه بانوان، احداث ساختمان دهیاری، خانه بهداشت و همکاری در زمینه تجهیز و ساماندهی فضای تفریحی امامزاده پیر مراد است که نیاز به حمایت مسئولان دارد.

عبدالحمید حسینی عضو شورای روستا نیز خواستار تسریع در رفع مشکل سند منازل مسکونی شد و گفت: امیدواریم بنیاد مسکن در زمینه قیمت گذاری اراضی مسکونی وضعیت اقتصادی مردم را در نظر بگیرد.

وی بر مشارکت در تکمیل مسجد مدینه روستا تأکید کرد و افزود: وضعیت زمین های تحت تملک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مشخص شود تا زمینه ساخت و ساز و توسعه روستا فراهم گردد.

مشکل تا پایان سال حل می‌شود

حمیدرضا حیدری بریدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر امروز در بازدید از روستای وحدت آباد بخش بردخون اظهار داشت: انقلاب اسلامی مرهون ایثار شهدا و تلاش همه اقشار جامعه بویژه روستاییان است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با تأکید بر رفع مشکلات جامعه روستایی، افزود: مردم روستای وحدت آباد خواستار تعیین تکلیف سند منازل خود هستند که امیدواریم تا پایان سال این مشکل حل شود.