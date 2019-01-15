به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان به میزبانی فرمانداری سمنان بابیان اینکه راه برون‌رفت از مشکلات تحریم و جنگ اقتصادی توجه به ظرفیت داخل و گردشگری است، ابراز داشت: یکی از جاذبه‌های دیدنی استان وجود کاروانسراها در مسیر حرم تا حرم است لذا می‌بایست این آثار را حفظ و درنهایت امانت‌داری به نسل بعدی سپرد.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون زندان در کاروان‌سرای مرکزی سمنان قرار دارد، اضافه کرد: برای در اختیار گرفتن این ملک می‌بایست اقداماتی صورت می‌گرفت که در گام نخست حریم اطراف کاروان‌سرا در حال تخلیه است.

رونق پروازهای سمنان در آینده نزدیک

فرماندار سمنان بابیان اینکه زندان جدید این شهر مراحل نهایی کار خود را سپری می‌کند، بیان کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه در سال آینده می‌توان امید داشت که کاروانسرای مرکزی سمنان پس از ۴۰ سال از زندان آزاد خواهد شد.

دانایی بابیان اینکه علاوه بر کاروانسراها برای بهبود زیرساخت‌های گردشگری سمنان از ناوگان ریلی، ترانزیت جاده‌ای و فرودگاه بهره‌مند است، تصریح کرد: می‌توان امیدوار بود که با برقراری پروازهای سمنان قبل از سال جدید شاهد تحولات بهتری و بیشتری در حوزه گردشگری باشیم.

وی خواستار توجه ویژه به احیای بافت تاریخی و ایجاد بازارچه صنایع‌دستی در سمنان شد و اضافه کرد: سمنان دارای جاذبه‌های تاریخی و گردشگری است که می‌توان با همکاری میراث فرهنگی آن را تقویت و به بهبود رونق اقتصادی استان کمک کرد.

فرودگاه ظرفیتی برای توسعه گردشگری

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه آزادسازی کاروان‌سرا از زندان می‌تواند مکان گردشگری جدید را به مجموعه شهر اضافه کند، ابراز داشت: خوشبختانه روند ساخت زندان سمنان مطلوب است و می‌توانیم در آینده نزدیک شاهد انتقال این مجموعه باشیم.

مهدی جمال بابیان اینکه برخورداری این استان از زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند نوید خوبی برای رونق اقتصادی در این بخش باشد، تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های مطلوب استفاده از فرودگاه است که با برقراری پروازها می‌توانیم شاهد ورود و خروج مسافران و گردشگران به داخل این شهر بود.

وی اضافه کرد: نمایشگاه گردشگری طبق روال هرساله اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد که این بهانه می‌تواند فرصت ویژه‌ای برای شناساندن قابلیت جاذبه‌های گردشگری، طبیعی و تاریخی استان سمنان قلمداد شود.