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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۲

روایت مجازی؛

حمله «سگ‌های یک آقازاده» به دختربچه‌ای در پارک

حمله «سگ‌های یک آقازاده» به دختربچه‌ای در پارک

شاید خیلی از ما گمان می‌کنیم که داشتن سگ خانگی به معنای اهلی بودن آن باشد. اما در دو روز گذشته تصاویری از حمله دو سگ به یک دختر بچه در پارک لواسان تهران منتشر شد که بازتاب های زیادی داشت.

مجله مهر: ماجرا از این قرار بوده که این دختر بچه موقع مواجه شدن با دو سگ شکاری -آن هم درپارکی که تابلوی «ورود حیوانات ممنوع» در آن نصب بوده- می‌ترسد و با پناه بردن به سمت پدرش با حمله آنها روبه‌رو می‌شود. همین اتفاق در نهایت به جراحت شدید پای این دختربچه و عوارض روحی بعد از آن منجر می شود.

نکته جالب توجه اینجاست که طبق گفته کاربران گویا این دو حیوان وحشی متعلق به فرزند یک آقازاده بوده که همین موضوع هم باعث شده که بعد از شکایت خانواده این دختر بچه با تهدیدی مبنی بر عدم رسیدگی به شکایات و خسارات  از جانب صاحبان این دو حیوان مواجه شوند.

این فاجعه در حالی اتفاق افتاده که متاسفانه در قانون هنوز بندی درباره مجازات رها کردن حیوانات وحشی در اماکن عمومی وجود ندارد.

کد مطلب 4514087

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    نظرات

    • شهاب IR ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      7 0
      پاسخ
      شما که جرأت معرفی نام آقازاده رو ندارید چرا خبر رو ارسال می کنید

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