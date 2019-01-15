به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دولت باغچه لی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه طی سخنانی در نشست هفتگی نمایندگان این حزب در پارلمان در واکنش به توئیت تهدیدآمیز «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا گفت: اگر آنها دلار دارند، ما هم ایمان و مردم خودمان را داریم.

رئیس حزب حرکت ملی ترکیه در این نشست افزود: اگر ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎر و قاتلان اقتصادی منتظر دستور حمله به ترکیه هستند، بدانند که هیچ تهدیدی علیه ملت ما کارساز نیست. ما تسلیم فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا نخواهند شد.

این در حالیست که دو شب رئیس جمهوری آمریکا به مقامات آنکارا هشدار داد «که چنانچه جرأت کرده و به متحدان کُرد واشنگتن در سوریه حمله کنند؛ از فشار اقتصادی ویرانگری که آمریکا بر ترکیه اعمال خواهد کرد، در امان نخواهند ماند».

ترامپ در یک پیام توئیتری با ترغیب مقامات آنکارا به ایجاد یک منطقه حائل ۲۰ مایلی، نوشت: اگر ترکیه به کردها حمله کند، ما به لحاظ اقتصادی نابودشان می کنیم!

در همین رابطه «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز دیروز با انتشار پیامی در توئیتر به تهدید رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد.

کالین در این پیام که در توئیتر منتشر شده ضمن خواستار شدن احترام آمریکا به روابط استراتژیک خود با ترکیه نوشت: آقای دونالد ترامپ این یک اشتباه کشنده است که کردهای سوری را با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) که در لیست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد و همچنین شاخه های آن در سوریه یعنی PYD/YPG یکی بدانیم.