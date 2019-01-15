  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۴۶

ناآرامی‌ها در زیمبابوه/ ۵ نفر کشته و ۲۰۰ نفر بازداشت شدند

ناآرامی‌ها در زیمبابوه/ ۵ نفر کشته و ۲۰۰ نفر بازداشت شدند

در جریان ناآرامی های اخیر در زیمبابوه، ۵ نفر کشته و ۲۰۰ نفر هم بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پانچ، در جریان ناآرامی های اخیر در کشور زیمبابوه، تا کنون دست کم ۵ نفر کشته و ۲۰۰ نفر هم بازداشت شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، ناآرامی‌ ها پس از آن آغاز شد که به دستور «امرسون منانگاگوا» رئیس‌جمهوری زیمبابوه، بهای سوخت به طرز سرسام‌ آوری افزایش یافت.

پلیس زیمبابوه در این خصوص اعلام کرد که از کشته شدن افراد در این حادثه نگران است.

این در حالیست که «امرسون منانگاگوا» رئیس‌جمهوری زیمبابوه هم اکنون در مسکو به سر می برد و پس از آن نیز قرار است با سفر به سوئیس در نشست مجمع اقتصادی اقتصاد در داووس به دنبال جذب سرمایه گذاری در کشورش باشد.

کد مطلب 4514173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها