به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پانچ، در جریان ناآرامی های اخیر در کشور زیمبابوه، تا کنون دست کم ۵ نفر کشته و ۲۰۰ نفر هم بازداشت شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، ناآرامی‌ ها پس از آن آغاز شد که به دستور «امرسون منانگاگوا» رئیس‌جمهوری زیمبابوه، بهای سوخت به طرز سرسام‌ آوری افزایش یافت.

پلیس زیمبابوه در این خصوص اعلام کرد که از کشته شدن افراد در این حادثه نگران است.

این در حالیست که «امرسون منانگاگوا» رئیس‌جمهوری زیمبابوه هم اکنون در مسکو به سر می برد و پس از آن نیز قرار است با سفر به سوئیس در نشست مجمع اقتصادی اقتصاد در داووس به دنبال جذب سرمایه گذاری در کشورش باشد.