به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، دولت ترامپ با اجازه دادن به ایران برای ادامه صادرات نفت، فضای بازی‌ برای خود باقی می‌گذارد که در ادامه امسال می‌تواند کاتالیزوری برای کاهش قیمت‌های نفت باشد.

نماینده ویژه دولت ترامپ در امور ایران، برایان هوک، در آخر هفته گذشته میلادی، از این که با قاطعیت اعلام کند که ایالات‌متحده در مورد تحریم‌های نفتی ایران و محدود کردن صادرات این کشور سخت‌گیرانه‌تر عمل خواهد کرد، سر باز زد. او در را برای تمدید معافیت‌هایی باز گذاشت که به برخی از بزرگترین خریداران ایران اجازه می‌دهد به واردات نفت از این کشور ادامه دهند.

تصمیم دولت ترامپ در ماه نوامبر برای اعطای معافیت از تحریم‌ها به ۸ خریدار نفت ایران، شامل چین و هند، بازارها را غافل‌گیر کرد و باعث شد قیمت‌های نفت ۳ ماه پیاپی افت کنند.

نماینده سابق تحریم‌های ایران در دولت اوباما، آموس همچستین، می‌گوید: در ماه می ۱۰۰ درصد معافیت‌ها تمدید خواهند شد. دلیل این امر این است که اگر شما معافیت ندهید و کسی به واردات ادامه دهد، آنگاه مجبور هستید وی را تحریم کنید و احتمالا شما نمی‌خواهید آنها را تحریم کنید.

برایان هوک در اجلاس جهانی انرژی انجمن آتلاتتیک گفت: ما به دنبال اعطای هیچ معافیت یا تعلیق تحریم‌ها برای واردات نفت ایران نیستیم.

هرچند وقتی که خبرنگار سی‌ان‌بی‌سی او را با این سوال که آیا دولت ترامپ معافیت‌ها را تمدید خوااهد کرد، تحت فشار قرار داد، گفت: من هنوز نمی‌توانم به این سوال پاسخ دهم.

او گفت: آن‌چه می‌توانم بگویم این است که، ما معتقدیم وقتی بازار نفت با عرضه بهتری روبرو باشد، آنگاه این ما را در شرایط خیلی بهتری قرار خواهد داد تا صادرات ایران را به صفر برسانیم.

اظهارات هوک اشاره به این دارد که بخشی از تصمیم دولت در موقع به پایان رسیدن معافیت‌ها در آغاز ماه می، به قیمت نفت بستگی خواهد داشت.

مایکل کوهن، رییس تحقیقات بازارهای انرژی در بارکلیز، می‌گوید: من معتقدم این دولت آن‌چه برخی از ما قبلا گفته بودیم را صراحتا بیان کرد، که رابطه مستقیمی بین سطح قیمت نفت و به کارگیری تحریم‌ها وجود دارد.

کوهن قبلا گفته بودکه قیمت نفت برنت پایین‌تر از ۶۰ دلار، دولت ترامپ را بر آن خواهد داشت که تحریم‌ها علیه ایران را سخت‌تر کنند و از صادرات نفت آن بکاهند. از سوی دیگر، قیمت نفت برنت بالای ۸۰ دلار، دولت ترامپ را مجبور خواهد کرد تا اجازه دهد حجم قابل‌توجهی از نفت ایران به بازارهای نفت برسد.