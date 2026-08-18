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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

نجات ۲ کودک مشهدی از غرق‌شدن در دریای رامسر

نجات ۲ کودک مشهدی از غرق‌شدن در دریای رامسر

رامسر- دو کودک ۶ و ۸ ساله مشهدی که در یکی از مناطق حادثه‌خیز ساحلی رامسر در معرض غرق‌شدن قرار گرفته بودند، با حضور به‌موقع دو ناجی غریق از خطر نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کودک ۶ و ۸ ساله مشهدی در یکی از نقاط حادثه‌خیز دریای رامسر در معرض غرق‌شدن قرار گرفتند که با اقدام سریع ناجیان غریق، این حادثه بدون تلفات پایان یافت.

مصطفی شهوندی و حسن مخملچی، دو ناجی غریق رامسری، پس از مشاهده وضعیت این دو کودک، بلافاصله وارد عمل شدند و آنها را از آب خارج کرده و به محل امن انتقال دادند.

سجاد حسین‌زاده، سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان رامسر، با قدردانی از عملکرد به‌موقع ناجیان غریق، بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی مسافران و شهروندان تأکید کرد.

وی با هشدار نسبت به خطر شنا در مناطق غیرمجاز اظهار کرد: خانواده‌ها باید توجه داشته باشند که شنا در نقاط حادثه‌خیز و خارج از محدوده‌های تحت پوشش ناجیان غریق، به‌ویژه برای کودکان، می‌تواند در مدت کوتاهی به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.

حسین‌زاده از خانواده‌ها و مسافران خواست از شنا در مناطق ممنوعه و خارج از محدوده استقرار ناجیان غریق خودداری کنند و افزود: کودکان نباید حتی برای مدت کوتاهی بدون نظارت مستقیم والدین یا همراهان در نزدیکی دریا رها شوند.

کد مطلب 6920813

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