به گزارش خبرگزاری مهر، دو کودک ۶ و ۸ ساله مشهدی در یکی از نقاط حادثه‌خیز دریای رامسر در معرض غرق‌شدن قرار گرفتند که با اقدام سریع ناجیان غریق، این حادثه بدون تلفات پایان یافت.

مصطفی شهوندی و حسن مخملچی، دو ناجی غریق رامسری، پس از مشاهده وضعیت این دو کودک، بلافاصله وارد عمل شدند و آنها را از آب خارج کرده و به محل امن انتقال دادند.

سجاد حسین‌زاده، سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان رامسر، با قدردانی از عملکرد به‌موقع ناجیان غریق، بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی مسافران و شهروندان تأکید کرد.

وی با هشدار نسبت به خطر شنا در مناطق غیرمجاز اظهار کرد: خانواده‌ها باید توجه داشته باشند که شنا در نقاط حادثه‌خیز و خارج از محدوده‌های تحت پوشش ناجیان غریق، به‌ویژه برای کودکان، می‌تواند در مدت کوتاهی به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.

حسین‌زاده از خانواده‌ها و مسافران خواست از شنا در مناطق ممنوعه و خارج از محدوده استقرار ناجیان غریق خودداری کنند و افزود: کودکان نباید حتی برای مدت کوتاهی بدون نظارت مستقیم والدین یا همراهان در نزدیکی دریا رها شوند.