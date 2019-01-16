به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، صبح امروز در حاشیه همایش تخصصی معاونین و رئسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرا کردن حدود الهی برای سارقان اظهار کرد: تعدد سرقت موجب اجرای حد نیست، یعنی ممکن است فردی مکرر سرقت کند ولی در فقه برای نوع سرقت آن حد در نظر گرفته نشود.

وی افزود: برای کاهش جرم سرقت، نیروی انتظامی باید پیشنهادهای لازم و همچنین استفاده از ابزارهای روز را در اولویت کار خود قرار دهد.

دادستان کل کشور با اشاره به نحوه کار قضات دادگستری‌ها گفت: دستگاه قضایی و به تبع آن قضات تابع قانون هستند و نمی‌توانند احکامی خارج از قانون صادر کنند، البته قانون مرتبط با سرقت و سارق باید جامع تر شود و فقط به فکر زندانی کردن سارق نباشیم چراکه زندانی کردن نمی‌تواند تنبیه خوبی برای سارق باشد و تنها هزینه‌هایی برای دستگاه قضا دارد.

حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر همکاری با دیگر کشورها در زمینه جرائم مرتبط با سرقت گفت: همکاری با کشورهای دیگر می تواند تبادل تجربیات را به دنبال داشته باشد؛ به خصوص کشورهایی که شرایطشان مانند ایران هستند.

وی با اشاره به تنظیم بازار شب عید (پایان سال) گفت: دستورالعملی را آماده کردیم که شاید امروز یا اوایل هفته آینده اجرا شود. بر اساس آن دستورالعمل دادستان ها مکلف شدند که در این فصل از سال یک هیات هایی مرکب از دستگاه های زیربط با محوریت دادستان ها تشکل دهند و نظارتی به بازارها داشته باشند، انتطارم از تولید کنندگان و صاحبان کالا این است که با نهادهای مرتبط همکاری کنند و کام مردم را در پایان سال شیرین تر کنند و مقداری با انصاف بهتر و سود کمتر برای افرادی که از لحاظ درآمدی مشکلی دارند خدمت کنند.

حجت‌الاسلام منتظری تصریح کرد: عده ای به دنبال آن هستند که با فشارهای حقوق بشری ما را از جامعه اسلامی دور کنند. در مساله اجرای حد سرقت اصولا با شرایطی که در فقه هستند تحقق پیدا کند، در جایی که به اجرای حد برسد ما ابایی نداریم.

وی با اشاره به پیگیری‌های قضایی انجام شده در حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان علوم تحقیقات گفت: در همان روزهای اول بعضی از عناصر مقصر در علوم تحقیقات دستگیر شدند، افرادی احضار شدند و بخش دیگر پرونده باید با شاهدان عینی تکمیل شود که برای این امر منتظر هستیم تا فراد بهبود پیدا کنند و بعد تحقیقات دیگر انجام شود.