به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مراسم نکوداشت شهید حسین قشقایی ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۹ دی ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانواده این شهید و تعدادی از هنرمندان در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. این مراسم در ادامه انتشار کتاب «جلوه جمال» است که در آن زندگینامه و آثار هنری شهدای هنرمند در رشته های مختلف هنری معرفی شده است.

در این مراسم که به همت موسسه توسعه هنرهای معاصر و همکاری مجموعه تئاتر شهر تهران برنامه‌ریزی شده است، فیلم مستندی از زندگی شهید قشقایی به روایت نزدیکان و هنرمندان نمایش داده خواهد شد. پخش نماهنگ و کلیپی از عکس‌های این شهید و تصاویر آثار نمایشی که روی صحنه آورده نیز بخش دیگری از این مراسم است.

همچنین در این نکوداشت از نمایشنامه‌ای با موضوع زندگی شهید حسین قشقایی نوشته ندا ثابتی رونمایی خواهد شد. ثابتی پژوهشگری است که درباره زندگی شهید قشقایی پژوهش‌هایی داشته و آن را در قالب کتاب داستان‌های دراماتیک با عنوان «در پی عشق دویدن» منتشر کرده است و اکنون این داستان دراماتیک توسط این پژوهشگر تبدیل به نمایشنامه شده و در مراسم رونمایی خواهد شد.

حسین قشقایی یکی از هنرمندان عرصه تئاتر است که پیش از انقلاب در سال ۵۷ به شهادت رسید. وی تحصیلات خود را در دانشگاه هنر گذراند. نمایشنامه «نهضت حروفیه» از آثار قشقایی است که در زمان حیاتش امکان اجرای آن میسر نشد اما پس از شهادت او داود دانشور این اثر نمایشی را روی صحنه برد.