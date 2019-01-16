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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

سرپرست تبلیغات اسلامی رباط کریم:

طلاب و روحانیون در طرح هجرت نباید از هیچ تلاشی دریغ کنند

طلاب و روحانیون در طرح هجرت نباید از هیچ تلاشی دریغ کنند

رباط کریم- سرپرست تبلیغات اسلامی رباط کریم گفت: طلاب و روحانیون در طرح هجرت نباید از هیچ تلاشی دریغ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر حیدری، در دیدار با نماینده طرح هجرت رباط کریم، گفت: رسالت طلاب در امتداد رسالت ائمه اطهار علیهم السلام است از این رو روحانیون باید در جهت ترویج آموزه های دینی گام برداشته و از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

وی، با اشاره به این که طلاب و روحانیون باید در زمینه های اخلاقی و معنوی در جامعه نمونه و کامل باشند، اظهار داشت: توجه به معنویات و بکارگیری دستورات خداوند متعال در امور زندگی موجب سعادت فرد خواهد شد، طلاب و روحانیون باید قلبا کلمه «لا اله الاالله» را پذیرفته و در زندگی آن ها متجلی باشد.

سرپرست تبلیغات اسلامی رباط کریم، تصریح کرد: توجه به نماز اول وقت موجب می‌شود قلب انسان پاک و نورانی شده و از هرگونه پلیدی زدوده شود، نماز روح انسان را صیقل می دهد و حقیقت وجودی انسان را متوجه خالق هستی می‌کند.

این مسئول، با اشاره به روایات متعدد، عنوان کرد: حب و محبت آل محمد(ص) در یک روز برتر از عبادت یک سال است و حب آل الله کارساز است زیرا سیره زندگی آن ها بر پایه اسلام ناب محمدی و حب آن ها مورد پسند خداوند تعال است.

در ادامه، حجت الاسلام ایمانی، نماینده طرح هجرت رباط کریم به ارائه گزارشی در خصوص فعالیت های مبلغین منطقه پرداخت.

کد مطلب 4514859

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