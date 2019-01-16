درختان آزاد کهنسال مازندران ثبت ملی شد

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هشت اثر طبیعی مازندران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است گفت: بررسی پرونده های این آثار در جلسه کمیته ثبت و حرائم طبیعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شد.

وی با اشاره به ثبت ٨ اثر در ۵ شهرستان استان افزود: قله سیالان و دشت دریاسر تنکابن، زیستگاه پرندگان چشمه کیله تنکابن، رویشگاه بلوط و درختان آزاد کهنسال گاورمک رامسر، مجموعه درختان آزاد کهنسال زرین اباد علیا، مجموعه درختان آزاد کهنسال خارکش، مجموعه درختان آزاد کهنسال بند افروز در شهرستان ساری، آبشار سنگدرکا آمل، درخت زیتون کهنسال آسیابسر بهشهر در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسید.

بیش از دو هزار اثر تاریخی و طبیعی در مازندران وجود دارد که تاکنون بیش از ۷۲۰ اثر تاریخی و طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.