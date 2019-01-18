ثبت نام ۵۶ تکواندوکار برای دو رویداد بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام از تکواندوکاران برای حضور در سومین دوره رقابتهای جام ریاست فدراسیون جهانی ۲۳ بهمن ماه به پایان می رسد و تاکنون تنها ۴۵ تکواندوکار خارجی برای حضور در این مسابقات ثبت نام کرده اند.

پیش از این در خبری که هفته گذشته در خبرگزاری مهر منتشر شد، ۴۲ تکواندوکار از کشورهای ایالات متحده، چین، روسیه، اوکراین، گرجستان برای سفر به کیش ثبت نام کرده بودند و در این مدت سه تکواندوکار از لهستان نیز نام خود را وارد لیست این رقابتها کردند.

ضمن اینکه از میان تکواندوکاران داخلی نیز هنوز هیچ تکواندوکاری ثبت نام نکرده است. این مسابقات تحت عنوان آزاد برگزار می شود و فدراسیون نیز شرایط حضور در این رقابتها را برای ایرانی ها اعلام کرد.

برهمین اساس نفرات برتر تورنمنت های بین المللی، لیگ های برتر، دسته اول، نقش جهان، مدال آوران مسابقات کشوری و قهرمانی آزاد ایران جواز حضور در این مسابقات را به شرط ثبت نام تا تاریخ دوم بهمن ماه خواهند داشت. فدراسیون بعد از تایید مدارک، ثبت نام نهایی را انجام خواهد داد. ۵۰ دلار هزینه ورودی مسابقات می باشد. ضمن اینکه هزینه اسکان و رفت و آمد با خود تکواندوکاران می باشد.

بعد از رقابتهای جام ریاست فدراسیون جهانی نیز، جام فجر برگزار خواهد شد که برای این مسابقات نیز تا کنون ۱۱ تکواندوکار خارجی ثبت نام کرده اند.