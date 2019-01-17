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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۲

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان:

ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس در خور شأن مجاهدان کرد ضروری است

ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس در خور شأن مجاهدان کرد ضروری است

سنندج - فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان بر ضرورت ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس کردستان در خور شأن مجاهدان کُرد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس استان کردستان، سردار محمدحسین رجبی در دیدار با سردار ذبیح الله مالکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کردستان، اظهارداشت: سپاه بیت المقدس با تمام توان و قدرت در راستای پیشبرد اهداف اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کردستان همکاری بیشتری را در دستور کار خواهد داشت و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهد کرد.

وی در ادامه به تملیک زمین مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان کردستان اشاره کرد و افزود: یکی از ضروریت هایی که در کردستان نمایان و همیشه جای خالی آن مشخص است، نبود یک مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مناسب و در خور شأن مجاهدان کردستان است.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان ادامه داد: این کمبود باعث می شد که خیلی ها با وقایع کردستان به خوبی آشنا نشوند و آن را درک نکنند، ولی با پیگیری های صورت گرفته، این اتفاق در حال رخ دادن است و قدم اول این اتفاق نیز تملیک زمین این مرکز فرهنگی بود که به همت همه همکاران این اتفاق رخ داد.

رجبی یادآور شد: کردستان شاهد اتفاقات تلخ و شیرین زیادی، هم در دوران دفاع مقدس و هم قبل از دوران دفاع مقدس بوده است و این اتفاقات و مجاهدات ها باید به نسل های بعدی منتقل شود که یکی از روش های انتقال این مجاهدات ها، ساخت و تجهیز مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس است.

وی بیان کرد: متاسفانه برخی از نمادهای مجاهدت کردستان به مرور زمان از بین رفته و یا تغییر شکل داده است، ولی می شود همین نمادها را در یک محلی همچون مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس بازسازی کرد تا همگان شاهد مجاهدت های صورت گرفته باشند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کردستان نیز به اقدامات صورت گرفته در راستای تملیک زمین مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان کردستان اشاره کرد و اظهارداشت: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان کردستان نماد تلاش ها و مجاهدت های مردم کردستان در هشت سال دفاع مقدس خواهد بود.

ذبیح الله مالکی افزود: تمامی نهادها به ویژه نیروهای مسلح مستقر در استان، در راستای بهتر نشان دادن این مجاهدت ها، همت و همکاری بیشتری را با اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس داشته باشند.

وی گفت: یادمان شهدای گمنام و مقاومت باشگاه سابق افسران، یکی از نمادهای مقاومت فرزندان ایران اسلامی در این خطه خونرنگ است، چرا که در این جایگاه مقدس خون فرزندان اهل تسنن و تشیع درهم آمیخته شد تا دشمن زبون نتواند به اهداف پلید خود که همانا ایجاد جنگ نیابتی در کردستان بود دست یابد.

کد مطلب 4515519

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