جمع آوری زباله های مهرگان ۲۲ میلیارد ریال برای شهرداری هزینه دارد

علی کاظمی علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خدمت رسانی به ناحیه شهری مهرگان اظهارداشت: با ایجاد ناحیه شهری مهرگان که در حال حاضر حدود ۵۰ هزار جمعیت ساکن در آن است هزینه های سنگینی به شهرداری محمدیه تحمیل شده اما با توجه به وضعیت درآمدی مردم این ناحیه رویکرد شورا و شهرداری کمک به این منطقه است.

کاظمی علی آبادی تصریح کرد: تامین خدمات زیربنایی و روبنایی در این ناحیه هزینه های سنگینی دارد که بیشتر آن را شهرداری محمدیه متحمل می شود.

رئیس شورای اسلامی محمدیه یادآورشد: شهرداری محمدیه برای ناحیه شهری مهرگان بدون این که در آمدی از ساکنان آن داشته باشد سالانه بیش از دو میلیارد و دویست میلیون تومان برای رفت و روب و جمع آوری زباله هزینه می کند.

تعرفه عوارض افراد کم درآمد افزایش نمی یابد

وی بیان کرد: تعرفه پیشهنادی سال ۹۸ شهرداری محمدیه در شورا و کمیسیون های مربوطه درحال برسی است و تلاش می کنیم تعرفه وصول عوارض سال آینده شهرداری محمدیه با رعایت حال شهروندان و توجه به وضعیت درآمدی و اقتصادی آنها تعیین شود.

رئیس شورای شهر محمدیه افزود: تعرفه سال ۹۸ شهرداری براساس درجه بندی و منطقه تهیه و تنظیم خواهد شد و برای نمونه برای افراد کم درآمد و دارای ملک کمتر از ۶۰ مترمربع علاوه بر اینکه افزایشی اعمال نمی شود بلکه کاهش هم خواهیم داشت ولی نسبت به صنوف مختلف، ساخت و سازها و تجاریها و افراد پردرآمد که در تولید زباله سهم بیشتری دارند افزایش ۱۰ الی ۲۰ درصدی پیش بینی شده است.

کاظمی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد بودجه شهرداری محمدیه از محل وصول درآمدهای عوارض مختلف است یادآورشد:با توجه به اینکه در سال آینده با افزایش جمعیت در ناحیه شهری مهرگان مواجه خواهیم شد برای این که شهرداری در تنظیم بودجه با کسری بودجه مواجه نشود و برای جبران افزایش نیافتن تعرفه خانوارهای کم درآمد و مالکین واحدهای زیر ۶۰ مترمربع ازمسئولان انتظار می رود در این خصوص با شهرداری همکاری کنند تا بتوانیم به شکل مطلوبی خدمات رسانی به شهروندان را ادامه دهیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر در خصوص افزایش بودجه و تعرفه عوارض هم دیدگاههای مختلف دارند و تعدادی نظرشان این است اگر افزایشی در تعرفه ها نباشد شهرداری در بستن بودجه با مشکل مواجه خواهد شد و تعدادی معتقدند اگر افزایش در تعرفه ها نداریم در بودجه هم نباید افزایش پیش بینی شود و عده ای هم نظرشان این است با توجه به شرایط بد اقتصادی مردم و درآمد آنها نباید در سال جدید تعرفه های عوارض افزایش داشته باشد.

وی بیان کرد: به نظر می رسد فقط برای افراد پردرآمد، واحدهای تجاری، ساخت سازها و واحدهایی که تولید زباله زیادی دارند باید افزایش ۲۰ درصدی داشته باشیم.