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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۴۵

زمان ثبت نام برای آزمون استخدامی محیط بانی اعلام شد

زمان ثبت نام برای آزمون استخدامی محیط بانی اعلام شد

زمان ثبت نام در آزمون استخدامی محیط بانی از ۳۰ دی ماه شروع و تا تاریخ ۹ بهمن ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان ثبت نام برای آزمون استخدامی محیط بانی اعلام شدبه گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، زمان ثبت نام برای آزمون استخدامی محیط بانی اعلام شد.

زمان ثبت نام در آزمون استخدامی محیط بانی از ۳۰ دی ماه شروع و تا تاریخ ۹ بهمن ادامه می‌یابد.

زمان برگزاری آزمون ۱۷ اسفند ۹۷ است و متقاضیان شرکت در آزمون محیط بانی باید دارای مدرک دیپلم از سه رشته علوم انسانی، تجربی، ریاضی، کشاورزی و کامپیوتر کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی و قد ۱۷۰ سانتیمتر باشند.

۹۰۰ نفر در این آزمون قبول شده و طی یک دوره آموزشی ۳۰۰ نفر که در آزمون‌های علمی بالاترین رتبه را کسب کنند به استخدام پیمانی درخواهند آمد.

متقاضیان جهت ثبت نام به این لینک مراجعه کنند.

کد مطلب 4515842

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