انتقاد شدید دیدبان حقوق بشر از اوضاع داخلی عربستان وحمله به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارش سال ۲۰۱۹ خود تاکید کرد که بعد از کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی به دست عناصر این نظام در ترکیه، عربستان و محمد بن سلمان ولی عهد این کشور در معرض بررسی های بیشتر در خصوص کارنامه حقوق بشری عربستان در سال ۲۰۱۸ قرار گرفتند.

در ادامه این گزارش آمده است: نقض حقوق بشر در عربستان از جمله حملات غیر قانونی این کشور به یمن که در مواردی جنایت جنگی محسوب می شود در کنار سرکوب معترضان و فعالان سعودی تحت بررسی دقیق قرار گرفت.

در این گزارش از بازداشت فعالان زن حقوق بشر، حملات ائتلاف سعودی به مدارس و بیمارستانها و مناطق مسکونی یمن، تبعیض علیه اقلیتهای دینی و اقلیت های مسلمان به ویژه شیعیان در این کشور و تبعیض علیه زنان در عربستان به شدت انتقاد شده است.

معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که ترور خاشقجی جایگاه بن سلمان را خدشه دار کرده و از رویکرد غیر قانونی رهبران این کشور پرده برداشت.

وی افزود: اگر عربستان امیدی به بهبود وجهه آلوده خود دارد باید فورا تمام کسانی را که به خاطر انتقاد بازداشت کرده آزاد کند.