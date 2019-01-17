نعمت الله دستیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در محور ترانزیتی جنوب یعنی جاده خرم آباد- پلدختر دچار مشکل جدی شده ایم، اظهار داشت: با توجه به بارش شدید باران و سیلاب، هر آن ممکن است دو پل این محور در مسیر «افرینه» و «باغ گل گل» ریزش کنند و زیر آسفالت این پل ها خالی شده است.

وی با بیان اینکه با تلاش نیروهای راهداری، فعلا مشکل به صورت اورژانسی حل شده است اما کافی نیست، تصریح کرد: با توجه به مسدود بودن آزادراه خرم آباد- پل زال نیز عمده ترافیک به سمت جاده خرم آباد- پلدختر کشیده شده است.

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فرماندار پلدختر با اشاره به اینکه آزادراه پل زال نیز به دلیل ریزش گسترده کوه در هر دو لاین مسدود شده است، ادامه داد: خودروهایی که پشت ریزش ها مانده بودند عبور داده شدند اما تردد در این محور برقرار نیست.

دستیاری یادآور شد: احتمال ریزش های پراکنده دیگر نیز در این محور وجود دارد لذا از رانندگان می خواهیم توجه لازم را داشته باشند و از تردد غیرضروری خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: آزادراه پل زال احتمالا تا فردا بازگشایی می شود.