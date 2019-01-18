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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

امام جمعه دماوند:

مشکل آمریکا با ایران ایستادگی ما در برابر زورگویی های آن ها است

مشکل آمریکا با ایران ایستادگی ما در برابر زورگویی های آن ها است

دماوند- امام جمعه دماوند گفت: مشکل آمریکا با ایران ایستادگی ما در برابر زورگویی های آن ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه های نماز جمعه امروز دماوند طی سخنانی با بیان این که فرض کنیم، مستکبران جهان به دلیل انقلابی بودن و مسلمان بودن با ما مخالف هستند، گفت: پس چرا این ها کره شمالی، ویتنام و کشورهای آمریکای لاتین را نیز آزار می دهند، آن ها که انقلابی و مسلمان نیستند، علت دشمنی آمریکا با ملت ها به دلیل روحیه استکباری و خوی برتری طلبانه است، به خوبی می دانند، که ماهیت انقلاب اسلامی ضد استعماری و مخالف منافع استکباری آمریکا است و به همین دلیل با ما مخالفت می کنند.

وی گفت: آن ها می خواهند ایران و یا هر کشوری که لقمه چرب باشد، را ببلعند و استعمار کنند، اگر جلوی آن ها بایستیم، با ما دشمن می شوند.

فتاح دماوندی با بیان این که باید از تحریم ها برای شکوفایی ظرفیت های داخلی بهره جست، گفت: باید استعدادهای جوانانمان را به فعلیت برسانیم و تحریم وسیله ای برای رسیدن به ابتکار و کار در کشور شود، باید از محصولات دیگران بی نیاز باشیم و دیگران را محتاج محصولات خودمان کنیم.

خطیب جمعه دماوند با بررسی تفکرات پهلوی به عنوان تفکرات مقابل انقلابی گری گفت: چاپ مقالات ضد دینی، ترویج و گسترش قمارخانه ها، مراکز فحشا و مشروب فروشی ها و فیلم های مبتذل و ... گوشه ای از تفکرات منحط طاغوتی بود.

وی الگوگیری لباس و فرهنگ از غرب در زمان طاغوت را مورد اشاره قرار داد و افزود: حجاب بانوان ما، دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان را برداشتند، در زمان رضا خان عزاداری ها را ممنوع کردند و از رسانه ها برای تبلیغات ضد دینی بهره بردند، پهلوی از تفکرات شبه وهابیت در ایران حمایت می کرد و به بهانه تجددطلبی در حوزه دین به برخی باورهای شیعه حمله کرد.

امام جمعه دماوند گفت: رژیم پهلوی عامل اجرای سیاست های غرب در منطقه بود و هویت فرهنگی، استقلال و آزادی کشور را به تاراج برده و سعی در نهادینه کردن وابستگی در کشور ما را داشت، تا بتواند بدون هیچ مقاومتی و با افتخار از سوی مهره های وابسته خود ذخایر غنی ملت و کشور ایران را به غارت ببرد، اما امام راحل(ره) در برابر این وابستگی ایستاد و با اتکا به اسلام و عشق به شهادت با مستکبران جنگید.

وی افزود: رمز پیروزی ما فقط جنبه سیاسی نبود، جنبه اسلامی و معنوی داشت، جوانان ما مانند جوانان صدر اسلام آرزوی شهادت می کردند، این اسلام، قرآن و اعتقادات معنوی بود، که ما را پیروز کرد، باید این ارزش ها را حفظ کرد.

کد مطلب 4516317

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