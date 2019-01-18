احتمال نمایش «مصایب شیرین۲» در «فجر ۳۷»/ منتظر بازبینی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «مصایب شیرین ۲» تازهترین ساخته علیرضا داوودنژاد است که طبق آخرین اعلام دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر نسخه اولیه آن به هیأت انتخاب نرسید و به همین دلیل در فهرست نهایی فیلمهای بخشهای مختلف این دوره قرار نگرفت. اعتراض داوودنژاد به این اعلام و تأکید بر آماده بودن نسخه اولیه این فیلم برای بازبینی توضیح مجدد مسئولان جشنواره را به همراه داشت که مجدد بر آماده نبودن این فیلم برای حضور در جشنواره تأکید میکردند.
با این وجود اما بهنظر میرسد احتمال رونمایی از این فیلم علیرضا داوودنژاد در جشنواره سیوهفتم فیلم فجر همچنان وجود دارد.
داوودنژاد در اینباره به خبرنگار مهر گفت: فیلم «مصائب شیرین2» در حال حاضر کاملا آماده است و باید دید بنیاد سینمایی فارابی بهعنوان سرمایه گذار، فیلمیران بهعنوان پخشکننده و مسئولان دبیرخانه جشنواره فیلم فجر به چه نتیجهای درباره امکان نمایش آن در جشنواره میرسند.
وی البته تأکید کرد: اگر برای فیلم نمایشهای خوبی در جشنواره در نظر گرفته شود، فیلم را تحویل جشنواره میدهم در غیر این صورت قبول نخواهم کرد.
این کارگردان در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: ۷۰ درصد از این اثر سینمایی آماده بود و من «مصایب شیرین۲» را ۳ ماه پیش به بنیاد سینمایی فارابی نشان دادم. به دبیرخانه نیز اعلام کرده بودیم که فیلم آماده است اما نمیدانم چرا این اثر را از جشنواره کنار گذاشتند.
وی توضیح داد: قرار است فردا شنبه ۲۹ دی ماه فیلم کامل، برای پخشکننده و بنیاد سینمایی فارابی نمایش داده شود تا برای آن تصمیم گرفته شود، البته این را هم باید بگویم که با برخوردی که دبیرخانه با ما داشت مشخص است که دوست نداشتند فیلم به این دوره از جشنواره فیلم فجر برسد.
این کارگردان ادامه داد: مساله این است که سیمون سیمونیان در سالهای گذشته بارها با من یا مصطفی خرقهپوش تدوینگر فیلم تماس میگرفت تا از روند آماده شدن فیلم مطلع شود، اما امسال نه با من و نه با خرقهپوش تماسی نگرفتند تا پیگیر شوند «مصایب شیرین ۲» به موقع آماده میشود یا خیر. حتی یک بار اعلام کردند این فیلم به جشنواره میرسد و بعد دوباره اعلام کردند که مصایب شیرین نرسید!
داوودنژاد در پایان گفت: ۷۰ درصد از فیلم از مدتها قبل آماده بود و من فکر میکردم نمایش دادن آن به بنیاد سینمایی فارابی کافی است. در هر حال منتظر تصمیمگیری فردا درباره نمایش فیلم در جشنواره میمانیم.
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