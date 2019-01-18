انتقال دانش تولید واکسن «پنوموکوک» در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، طی سفر هیات ایرانی برای حضور در هفدهمین کمیسیون مشترک ایران و کوبا در هاوانا به ریاست محسن اسدی لاری قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل، ۶ یادداشت تفاهم همکاری بین مقامات دو کشور از جمله در حوزه انتقال دانش فنی تولید واکسن پنوموکوک به ایران، به امضا رسید.

یادداشت تفاهم همکاری در حوزه های تجاری، ورزشی، کشاورزی، فرآورده های دارویی، انتقال دانش فنی تولید واکسن پنوموکوک و همچنین هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا به امضای مقامات دو کشور رسید.

اسدی لاری به عنوان رییس ایرانی برگزار کننده اجلاس در این سفر دو روزه، دیدار و مذاکراتی با مقامات کوبایی از جمله وزیر بهداشت عمومی جمهوری کوبا، معاون رییس جمهور و وزیر تجارت و سرمایه گذاری خارجی کوبا به عنوان رییس کوبایی برگزار کننده آن اجلاس داشت.

در این سفر رییس انستیتو پاستور ایران و نمایندگانی از صندوق ضمانت صادرات و وزارت امور خارجه، دکتر اسدی لاری را همراهی می کنند.