فرهنگ فاطمی و علوی ضامن تداوم انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نمازجمعه ساری با اشاره به گسترش فرهنگ فاطمی و علمی در جهان اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در ۴۰ سال اخیر مشکلات و سختی های زیادی را پشت سر گذاشته و اکنون به مرز چهل سالگی رسیده است.

وی وحدت و غیرت دینی مردم ایران و الگو گیری از سیره حسینی و فاطمی را سبب حفظ و گسترش انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم در ۴۰ ساله گذشته با بصیرت و تبعیت از رهبری در مسیر انقلاب اسلامی و ارزشهای نظام مقدس اسلامی ایستادگی کرده اند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشت ایام فاطمیه، الگوگیری از سیره حضرت فاطمه (س) را راه سعادت برشمرد و گفت: زندگی این بانوی همام باید الگو بانوان آزاده جهان رار گیرد.

وی دربخش دیگری از خطبه های نماز جمعه به توطئه های آمریکا در منطقه و عراق اشاره کرد و گفت: آمریکا در عراق به دنبال فتنه جدید است و درپی جنگ اقتصادی علیه کشور است زیرا می دانند که جنگ و گزینه نظامی جواب نخواهد داد.

امام جمعه ساری به رشد و شکوفایی ملت و کشور ایران در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و غیره اشاره کرد و با انتقاد از پیگیری ها درباره برجام گفت: این توافق مذاکره بی حاص بوده است.

وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: اروپا نیز در این توافق دنبال بهانه بوده است و باید هوشیاری خود را در این زمینه حفظ کنیم.

آیت الله طبرسی دربخشی از سخنانش با اشاره به دستگیری یکی از خبرنگاران آمریکایی مقیم ایران تصریح کرد: حیوان بودن آمریکا و همدستانش بارها اثبات شده است.