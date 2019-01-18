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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

نماینده ولی فقیه در مازندران:

فرهنگ فاطمی و علوی ضامن تداوم انقلاب اسلامی است

فرهنگ فاطمی و علوی ضامن تداوم انقلاب اسلامی است

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه فرهنگ فاطمی و علوی در جهان رو به گسترش است، این فرهنگ را ضامن تداوم انقلاب اسلامی برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نمازجمعه ساری با اشاره به گسترش فرهنگ فاطمی و علمی در جهان اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در ۴۰ سال اخیر مشکلات و سختی های زیادی را پشت سر گذاشته و اکنون به مرز چهل سالگی رسیده است.

وی وحدت و غیرت دینی مردم ایران و الگو گیری از سیره حسینی و فاطمی را سبب حفظ و گسترش انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم در ۴۰ ساله گذشته با بصیرت و تبعیت از رهبری در مسیر انقلاب اسلامی و ارزشهای نظام مقدس اسلامی ایستادگی کرده اند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشت ایام فاطمیه، الگوگیری از سیره حضرت فاطمه (س) را راه سعادت برشمرد و گفت: زندگی این بانوی همام باید الگو بانوان آزاده جهان رار گیرد.

وی دربخش دیگری از خطبه های نماز جمعه به توطئه های آمریکا در منطقه و عراق اشاره کرد و گفت: آمریکا در عراق به دنبال فتنه جدید است و درپی جنگ اقتصادی علیه کشور است زیرا می دانند که جنگ و گزینه نظامی جواب نخواهد داد.

امام جمعه ساری به رشد و شکوفایی ملت و کشور ایران در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و غیره اشاره کرد و با انتقاد از پیگیری ها درباره برجام گفت: این توافق مذاکره بی حاص بوده است.

وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: اروپا نیز در این توافق دنبال بهانه بوده است و باید هوشیاری خود را در این زمینه حفظ کنیم.

آیت الله طبرسی دربخشی از سخنانش با اشاره به دستگیری یکی از خبرنگاران آمریکایی مقیم ایران تصریح کرد: حیوان بودن آمریکا و همدستانش بارها اثبات شده است.

کد مطلب 4516468

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