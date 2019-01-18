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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۵۵

رئیس پلیس راه خراسان شمالی:

کولاک گردنه امین الله، تنگه ترکمن و تخته باغلق را مسدود کرد

کولاک گردنه امین الله، تنگه ترکمن و تخته باغلق را مسدود کرد

بجنورد- رئیس پلیس راه خراسان شمالی از مسدود بودن گردنه امین الله، تنگه ترکمن، تخته باغلق به علت کولاک شدید و مه گرفتگی خبر داد.

سرهنگ علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محورهای خراسان شمالی، اظهار کرد: هم اکنون ترافیک در محور بجنورد به آشخانه سنگین و سطح جاده لغزنده است.

حسین زاده افزود: همچنین در محور چمن بید به دشت برف در حال بارش و سطح جاده لغزنده است.

وی ادامه داد: همچنین تردد در مسیر قوشخانه در شهرستان شیروان، تنها با زنجیر چرخ میسر است.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی تصریح کرد: برای ایمنی مسافران، تردد کشنده و کامیون ها در گرنه امین الله بجنورد محدود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کولاک شدید راه ارتباطی، سه دهستان جیرستان، قوشخانه و سرحد در شهرستان شیروان را مسدود و هم اکنون امکان تردد وجود ندارد.

گفتنی است، نیروهای راهداری برای بازگشایی مسیر این سه دهستان در تلاش هستند.

کد مطلب 4516626

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