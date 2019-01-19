۱۹میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به معتادان بهبودیافته پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کردستان، باقر کرمی اظهارداشت: امسال ۳۵۱ نفر از معتادان بهبود یافته برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی به این اداره کل معرفی شده اند که تاکنون ۲۷۱ نفر از آنان موفق به دریافت این تسهیلات شدند و ۸۰ نفر نیز در حال تکمیل پرونده خود در بانک های عامل هستند.

وی با بیان اینکه شهرستان سنندج با ۱۶۰ نفر، سقز با ۲۶ نفر و دیواندره با ۲۳ نفر بیشترین دریافت کنندگان تسهیلات را در این مدت داشته اند، افزود: از نظر میزان تسهیلات دریافتی نیز شهرستان های سقز با سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال، بیجار با سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال و دیواندره با دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ترتیب بیشترین مبلغ دریافتی را داشته اند.

معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کردستان ادامه داد: تسهیلات اشتغالزایی بهزیستی به معتادان بهبود یافته ای تعلق می گیرد که در کمپ های دارای مجوز این اداره کل موفق به ترک شده و یکسال از پاکی آنان گذشته باشد.

کرمی با بیان اینکه بهزیستی در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به معتادان بهبود یافته مشروط به دارا بودن شرایط لازم هیچ محدودیتی ندارد، یادآور شد: میزان تسهیلات پرداختی به این افراد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال متغیر است.

وی بیان کرد: فراهم کردن زمینه اشتغال این افراد درصد بازگشت آنان به این بلای خانمانسوز را کاهش می دهد و در این راستا از اول امسال تاکنون ۶۲ نفراز معتادان بهبود یافته دارای شرایط لازم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی شده اند که سه تن به صورت کارفرمایی و بقیه به صورت خویش فرمایی بیمه شده اند.

معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کردستان گفت: اکنون ۱۵ کمپ ترک اعتیاد دارای مجوز سازمان بهزیستی در این استان فعال بوده که یک مورد از این تعداد ویژه بانوان و در سنندج واقع شده است.

کرمی اظهارداشت: براساس برنامه ریزی های انجام شده در دهه فجر امسال یک مورد کمپ دیگر در شهرستان سنندج ایجاد می شود و با راه اندازی این مراکز به غیر از بانه و سروآباد در تمام شهرهای استان کمپ ترک اعتیاد وجود دارد.